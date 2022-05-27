Suspeitos de matar colhedor de café a facadas são presos em Brejetuba Crédito: Divulgação/ PM/ PC

Uma operação das polícias Militar Civil nesta quinta-feira (26) terminou na prisão de três suspeitos de matarem a facadas um colhedor de café em Brejetuba , na Região Serrana do Espírito Santo . O corpo de Arquine Pereira dos Santos, de 37anos, foi encontrado na casa onde ele estava morando no município, na última terça-feira (24).

Arquine e os suspeitos — Isvaldo Santos dos Reis, 20 anos, Fabiano Marques Rodrigues, 27, e João Marcos da Rocha Silva, 21 — estavam em Brejetuba para fazer colheita de café. O primeiro suspeito é de Pernambuco , e os outros dois são de Alagoas . A vítima era do Estado de Minas Gerais

Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu em Córrego São Domingos Pequeno, zona rural do município. Arquine foi visto pela última vez em um bar da localidade, no domingo (22). Testemunhas relataram à PM que a vítima estava com outros homens no bar e que houve uma discussão entre eles, mas não souberam dizer o motivo da briga.

Na manhã desta terça-feira (24), um familiar encontrou a casa da vítima com sinais de arrombamento e marcas de sangue no local. Arquine estava de bruços e já sem vida.

Segundo o delegado Claudio Rodrigues, titular da Delegacia de Brejetuba, todos foram interrogados, mas a motivação do crime segue em investigação. Após o depoimento, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

“O empenho das equipes envolvidas facilitou a prisão rápida desses criminosos, desde a confecção do boletim de ocorrência com riquezas de detalhes, pela Polícia Militar, até o apoio das equipes de inteligência do Serviço Reservado (P2) e da Polícia Civil , além da equipe operacional da PM com a brilhante atuação das equipes da Força Tática do 14° Batalhão e de Brejetuba, com viaturas, drone e canil no cumprimento desses mandados”, disse o delegado.