Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Suspeitos de matar colhedor de café a facadas são presos em Brejetuba

Arquine Pereira dos Santos, de 37anos, foi encontrado morto dentro de casa. Ele e suspeitos são de outros Estados e estavam no município para a colheita de café

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 16:35

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mai 2022 às 16:35
Suspeitos de matar colhedor de café a facadas são presos em Brejetuba
Suspeitos de matar colhedor de café a facadas são presos em Brejetuba Crédito: Divulgação/ PM/ PC
Uma operação das polícias Militar Civil nesta quinta-feira (26) terminou na prisão de três suspeitos de matarem a facadas um colhedor de café em Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. O corpo de Arquine Pereira dos Santos, de 37anos, foi encontrado na casa onde ele estava morando no município, na última terça-feira (24).
Arquine e os suspeitos — Isvaldo Santos dos Reis, 20 anos, Fabiano Marques Rodrigues, 27, e João Marcos da Rocha Silva, 21 — estavam em Brejetuba para fazer colheita de café. O primeiro suspeito é de Pernambuco, e os outros dois são de Alagoas. A vítima era do Estado de Minas Gerais.
Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu em Córrego São Domingos Pequeno, zona rural do município. Arquine foi visto pela última vez em um bar da localidade, no domingo (22). Testemunhas relataram à PM que a vítima estava com outros homens no bar e que houve uma discussão entre eles, mas não souberam dizer o motivo da briga.
Na manhã desta terça-feira (24), um familiar encontrou a casa da vítima com sinais de arrombamento e marcas de sangue no local. Arquine estava de bruços e já sem vida.
Segundo o delegado Claudio Rodrigues, titular da Delegacia de Brejetuba, todos foram interrogados, mas a motivação do crime segue em investigação. Após o depoimento, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
“O empenho das equipes envolvidas facilitou a prisão rápida desses criminosos, desde a confecção do boletim de ocorrência com riquezas de detalhes, pela Polícia Militar, até o apoio das equipes de inteligência do Serviço Reservado (P2) e da Polícia Civil, além da equipe operacional da PM com a brilhante atuação das equipes da Força Tática do 14° Batalhão e de Brejetuba, com viaturas, drone e canil no cumprimento desses mandados”, disse o delegado.
Ao todo, 15 policiais participaram da operação. A arma do crime e roupas foram queimadas pelos suspeitos.

Veja Também

Polícia prende suspeitos de assaltar fazenda em Linhares

Perseguição a suspeitos de roubo conta até com helicóptero em Aracruz

Quadrilha é detida após trancar vítimas e roubar casa em Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Polícia Civil Brejetuba Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados