Quadrilha é detida após trancar vítimas e roubar casa em Domingos Martins

À esquerda, momento em que suspeitos foram detidos na zona rural de Domingos Martins; à direita, ponto de bloqueio feito pela PM Crédito: Divulgação - Polícia Militar | Montagem A Gazeta

Após roubar uma casa e trancar as vítimas no banheiro, uma quadrilha acabou detida nesta quinta-feira (26), na zona rural de Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo . Ao todo, foram seis suspeitos detidos: três que efetuaram o roubo e outros três que fariam o resgate deles.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar , uma equipe que fazia o patrulhamento preventivo no município recebeu a informação de um roubo na localidade de Biriricas. Já no distrito, as vítimas relataram que os ladrões (dois armados) roubaram a residência e fugiram em um carro preto.

Em uma estrada próxima, os policiais localizaram o automóvel abandonado. No entanto, pouco depois, os suspeitos foram abordados em uma caminhonete vermelha que passou em alta velocidade. No veículo, foram encontrados os objetos roubados da casa – uma aliança, R$ 400 e um celular – e duas armas.

Segundo a PM, os bandidos trocaram de carro porque o preto apresentou problemas mecânicos. Antes de roubarem a caminhonete de outra vítima, um dos suspeitos obrigou uma pessoa a fornecer o sinal de internet para enviar a localização para o comparsa, a fim de obter ajuda. A corporação não divulgou o nome dos detidos, mas informou que eles têm 20, 26 e 29 anos.

INTERCEPTAÇÃO DE RESGATE

Ainda conforme consta no registro feito pela Polícia Militar, o serviço de inteligência da corporação conseguiu identificar uma ação criminosa cujo objetivo era resgatar esses três suspeitos que efetuaram o roubo na casa em Biriricas, e que foi interceptada pelas equipes no local.

Por meio de pontos de bloqueio, os policiais abordaram outro veículo, de cor prata, no qual estavam os outros três indivíduos que teriam confirmado a intenção do resgate. Dentro deste automóvel, nada de ilícito foi encontrado, mas como ele estava com o licenciamento vencido, acabou guinchado.

ENCAMINHAMENTO

Ainda de acordo com a PM, os seis suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante , município vizinho a Domingos Martins. Em nota, a Polícia Civil informou que eles foram autuados em flagrante por dois roubos e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

GOVERNADOR DESTACA AÇÃO

Em publicação feita no início da tarde desta quinta-feira (26) nas redes sociais, o governador Renato Casagrande parabenizou o que chamou de "resposta imediata ao ataque de uma quadrilha" e destacou "o trabalho intenso da PM na Operação Colheita". Veja:

Em resposta imediata ao ataque de uma quadrilha, na zona rural de Biriricas, Domingos Martins, a Polícia Militar prendeu em flagrante os seis bandidos. Resultado do trabalho intenso da PM na Operação Colheita. pic.twitter.com/fE6Fsv3sAm — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 26, 2022

Atualização A Polícia Civil informou que os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo e encaminhados ao sistema prisional. O texto foi atualizado.