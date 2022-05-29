Irmãos são atropelados por motorista em Ibatiba, Sul do ES

O caso aconteceu por volta da 1h. Segundo o registro policial, um dos irmãos, de 22 anos, contou que eles estavam em um bar. Quando saíam do local para ir embora chegou um homem e pediu uma pinga.

Imediatamente, relata a vítima, o homem já saiu atrás deles e entrou no carro, de cor preta. O jovem conta que o motorista acelerou e passou em cima de seu irmão. O homem engatou a marcha ré e atropelou os dois. Depois, andou por cerca de vinte metros à frente, manobrou o carro e retornou em alta velocidade, passando por cima de um deles novamente.