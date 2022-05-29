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Crime

Irmãos são atropelados por motorista em Ibatiba, Sul do ES

Crime aconteceu em frente a um bar na madrugada deste domingo (29). Vítimas foram socorridas para o pronto-socorro da cidade pelo Samu

Publicado em 29 de Maio de 2022 às 13:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mai 2022 às 13:06
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar fez buscas, mas motorista não foi encontrado  Crédito: Fernando Madeira
Dois irmãos foram atropelados por um motorista durante a madrugada deste domingo (29) em Ibatiba, na Região do Caparaó, Sul do Estado. De acordo com o relato de uma das vítimas à Polícia Militar, o motorista atropelou e fez outras manobras, para atingi-los. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu,  para o pronto-socorro do município.
O caso aconteceu por volta da 1h. Segundo o registro policial, um dos irmãos, de 22 anos, contou que eles estavam em um bar. Quando saíam do local para ir embora chegou um homem e pediu uma pinga.
Imediatamente, relata a vítima, o homem já saiu atrás deles e entrou no carro, de cor preta. O jovem conta que o motorista acelerou e passou em cima de seu irmão. O homem engatou a marcha ré e atropelou os dois. Depois, andou por cerca de vinte metros à frente, manobrou o carro e retornou em alta velocidade, passando por cima de um deles novamente.
Após o episódio de violência, o motorista fugiu em direção à BR 262. O Samu socorreu e levou as vítimas para o pronto-socorro. Segundo a unidade, um dos irmãos saiu do local mesmo sem alta médica. Já o outro, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
O motorista não foi localizado pela Polícia Militar. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou, por nota,  que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Ibatiba e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.

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