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BR 101

Caminhão é flagrado com mais de três toneladas de maconha em Cachoeiro

Droga estava escondida em meio a carga de aveia e alfafa, alimentos para cavalos. PRF abordou caminhão devido a uma lanterna queimada e o vistoriou ao perceber nervosismo do motorista

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 19:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mai 2022 às 19:20
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 3,4 toneladas de maconha em um caminhão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (27). Segundo a corporação, o veículo foi abordado na BR 101, e a droga — que está avaliada em mais de R$ 7 milhões — estava escondida em meio à carga de aveia e alfafa, alimentos para cavalos.
Segundo apuração do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul, policiais informaram que a abordagem ocorreu devido a uma lanterna traseira do caminhão, que estava queimada. O motorista de 26 anos teria ficado nervoso com a ação da PRF e a carga foi vistoriada. O nome dele não foi informado.
Segundo a PRF, o veículo havia saído do Paraná, carregado com aveia e alfafa — carga que foi entregue em uma casa de rações do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação informou que os proprietários do local não têm relação com a maconha encontrada, e o local serviu de apoio para que os policiais vistoriassem a carga do veículo. A ação chamou a atenção de quem passou pelo local.

PRF apreende droga escondida em carga de caminhão em Cachoeiro

O destino da droga ainda não foi informado. Os 3.424 kg da maconha estavam armazenados em embalagens, no meio da carga de aveia e alfafa. De acordo com a PRF, a droga está avaliada em R$ 7.425.143,70, aproximadamente. A corporação também localizou e aprendeu uma arma com o motorista. O suspeito e todo material apreendido foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Vila Velha.

Atualização

28/05/2022 - 9:56
Após pesagem da droga, a Polícia Rodoviária Federal atualizou a informação de que cerca de uma tonelada e meia da droga havia sido apreendida pela corporação em meio à carga do caminhão, e explicou que foram cerca de 3,4 toneladas de maconha e informou em quanto essa quantidade está avaliada. O texto foi atualizado.

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