Caminhão é flagrado com mais de três toneladas de maconha em Cachoeiro

Segundo apuração do repórter Caio Dias, da TV Gazeta Sul , policiais informaram que a abordagem ocorreu devido a uma lanterna traseira do caminhão, que estava queimada. O motorista de 26 anos teria ficado nervoso com a ação da PRF e a carga foi vistoriada. O nome dele não foi informado.

Segundo a PRF, o veículo havia saído do Paraná, carregado com aveia e alfafa — carga que foi entregue em uma casa de rações do bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim. A corporação informou que os proprietários do local não têm relação com a maconha encontrada, e o local serviu de apoio para que os policiais vistoriassem a carga do veículo. A ação chamou a atenção de quem passou pelo local.