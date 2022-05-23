Vídeo: homem furta joalheria e se esconde dentro de freezer em Colatina

Um homem foi preso após furtar uma joalheria na tarde desta segunda-feira (23), no Centro de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , o suspeito foi ao estabelecimento três vezes se passando por cliente. Imagens de câmera de segurança mostram que, na terceira vez, enquanto a dona atendia uma cliente, o homem foge correndo do local, levando uma bolsa de mostruário com 35 cordões – avaliados em R$ 120 mil. Ele foi encontrado por policiais escondido dentro do freezer de uma pastelaria na região.

Em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Noreste, a dona da joalheria, Marcilene Juca Louvo, disse que o suspeito — que não teve a identidade divulgada — esteve na loja na sexta-feira (20) e pediu para ver cordões masculinos. Após olhar as joias, ele disse que voltaria com a esposa outro dia para realizar a compra. No sábado (21), o homem voltou ao estabelecimento, mas o local estava fechado.

Nesta segunda-feira (23), o mesmo suspeito foi ao local, usando máscara para não ser reconhecido, e disse para a dona da loja que era irmão do homem que havia ido à joalheria nos outros dias. Segundo ela, ele pediu para olhar os cordões.

Em um momento de distração da dona da loja, o homem correu da joalheria levando uma bolsa de mostruário contendo 35 cordões. Funcionários saíram do local correndo atrás do suspeito. Pessoas que passavam pela rua viram a ação, seguiram o indivídio e viram quando ele entrou em uma pastelaria. Populares cercaram o estabelecimento até até a chegada da Polícia Militar, que encontrou o homem escondido dentro de um freezer.

Segundo a PM, as joias foram recuperadas, além de dois celulares que foram apreendidos com o suspeito. O homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.

Segundo a Polícia Militar, as joias foram recuperadas e também dois celulares Crédito: Polícia Militar | Divulgação