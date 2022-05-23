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"Só isso de dinheiro?"

Vídeo mostra assaltantes rendendo funcionários de lanchonete em Cariacica

Crime foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento na noite deste domingo (22), em Campo Grande

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2022 às 12:23
Assaltantes renderam funcionários de lanchonete em Cariacica, ES, neste domingo (22).
Assaltantes renderam funcionários de lanchonete em Cariacica, ES, neste domingo (22). Crédito: Reprodução
Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento que dois assaltantes renderam funcionários de uma lanchonete, no bairro Campo Grande, em Cariacica, na Grande Vitória. O crime ocorreu na noite deste domingo (22), por volta de 19h20, bem próximo à avenida Expedito Garcia, uma das mais movimentadas da região.
As imagens mostraram que, enquanto um dos assaltantes fechou a porta do estabelecimento, o outro sacou a arma e rendeu as vítimas. Além de ameaçar os funcionários com a arma, o criminoso ordenou que todos se deitassem no chão, com as mãos na cabeça.
"Eu pensei que a gente ia morrer. Além de tudo que estavam fazendo, pensei que eles iam maltratar a gente", disse uma das vítimas, que pediu para não ser identificada.
A dupla levou os pertences dos funcionários e o dinheiro do caixa e ainda debochou das vítimas. "Um ainda falou 'só isso de dinheiro' e a gente falou 'até agora foi o que a gente trabalhou', contou uma das vítimas.
O dono da lanchonete, que preferiu não se identificar, disse que todo o faturamento de sábado foi roubado e cobrou mais segurança na região. O comerciante contou que já pensa em mudar a rotina de trabalho por causa da violência. "Vou ter que trocar a fechadura da porta porque eles levaram a chave da loja também. Estou pensando em talvez nem abrir a loja no domingo mais ou trabalhar de porta fechada", disse o comerciante.
Polícia Civil disse que o caso será investigado desde que um boletim de ocorrência seja registrado.
*Com informações de André Falcão, do g1 ES e TV Gazeta.

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