Vídeo mostra assaltantes rendendo funcionários de lanchonete em Cariacica

Assaltantes renderam funcionários de lanchonete em Cariacica, ES, neste domingo (22). Crédito: Reprodução

Um vídeo de câmeras de segurança flagrou o momento que dois assaltantes renderam funcionários de uma lanchonete, no bairro Campo Grande, em Cariacica , na Grande Vitória . O crime ocorreu na noite deste domingo (22), por volta de 19h20, bem próximo à avenida Expedito Garcia, uma das mais movimentadas da região.

As imagens mostraram que, enquanto um dos assaltantes fechou a porta do estabelecimento, o outro sacou a arma e rendeu as vítimas. Além de ameaçar os funcionários com a arma, o criminoso ordenou que todos se deitassem no chão, com as mãos na cabeça.

"Eu pensei que a gente ia morrer. Além de tudo que estavam fazendo, pensei que eles iam maltratar a gente", disse uma das vítimas, que pediu para não ser identificada.

A dupla levou os pertences dos funcionários e o dinheiro do caixa e ainda debochou das vítimas. "Um ainda falou 'só isso de dinheiro' e a gente falou 'até agora foi o que a gente trabalhou', contou uma das vítimas.

O dono da lanchonete, que preferiu não se identificar, disse que todo o faturamento de sábado foi roubado e cobrou mais segurança na região. O comerciante contou que já pensa em mudar a rotina de trabalho por causa da violência. "Vou ter que trocar a fechadura da porta porque eles levaram a chave da loja também. Estou pensando em talvez nem abrir a loja no domingo mais ou trabalhar de porta fechada", disse o comerciante.

Polícia Civil disse que o caso será investigado desde que um boletim de ocorrência seja registrado.