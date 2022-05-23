Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pertences queimados

Aposentada desaparecida é encontrada morta em Fundão

Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, estava desaparecida desde o dia 8; ela foi achada morta em um rio neste sábado (21), de acordo com uma sobrinha

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 09:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

23 mai 2022 às 09:49
Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, desapareceu no último domingo (8), em Fundão
Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, desapareceu no dia 8, em Fundão Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta
A aposentada Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, que estava desaparecida desde o último dia 8, foi encontrada morta na tarde de sábado (21), em Fundão. De acordo com a sobrinha de Zélia, Marina, o corpo dela estava em um rio em uma região de mata próximo ao limite com Ibiraçu. Os pertences dela foram achados queimados.
Ainda segundo Marina, o corpo foi encontrado boiando em um rio por um homem que havia ido ao local para colher bananas. Ele acionou a polícia, que, depois, encontrou os objetos pessoais de Zélia queimados em meio ao mato.
Zélia desapareceu depois de ir à igreja em Fundão. Ela não era vista desde que a aposentada foi deixada em casa pela sobrinha, no bairro Sisquini, por volta das 21h30. Em contato com a reportagem de A Gazeta logo após o desaparecimento da tia, a dona de casa Maria de Lurdes Almeida Silva contou que ligou para Zélia no dia seguinte, mas que o telefone não chegou a tocar.

Veja Também

Idosa desaparece após voltar da igreja em Fundão

No dia 10, a familiar chamou por Zélia na porta da residência e, mais uma vez, não obteve nenhuma resposta. Ela, então, arrombou a porta e encontrou itens pessoais e móveis revirados. O celular da tia não foi encontrado.
"A vizinha disse que não via a minha tia desde o dia anterior (dia 8). Então, nós arrombamos a porta, achando que ela tivesse passando mal, mas a casa estava vazia e toda revirada. Não dá para ter ideia do que aconteceu, porque a casa estava fechada, trancada. Não sabemos o que ocorreu. É só tristeza e muito medo. Estou desesperada", disse, na ocasião.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL 

Polícia Civil explicou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e passar pelo exame cadavérico. A causa da morte ainda será apurada.

O QUE DIZ A POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar informou que, na tarde do último sábado (21), policiais militares foram acionados para irem até a localidade de Itapirá, zona rural de Fundão, verificar a informação de que havia um cadáver na região. Ao chegar no local, Um homem relatou à equipe que encontrou o corpo, aparentemente do sexo feminino, boiando no Rio Itapirá, que corta a sua propriedade.
"Ele disse que saiu de barco para pegar alguns cachos de banana que estavam às margens do rio e durante o trajeto deparou-se com o cadáver, acionando imediatamente a Polícia Militar. Também estiveram no local o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil."

Veja Também

Mulher leva mais de 20 facadas do ex ao sair da igreja em Viana

Homem fica preso em buraco ao tentar furtar loja em Cariacica

Homem e adolescente são baleados após saírem de bar em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Fundão Grande Vitória Ibiraçu Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados