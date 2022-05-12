Idosa desaparece após voltar da igreja em Fundão

Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, desapareceu no último domingo (8), em Fundão Crédito: Acervo da família | Montagem A Gazeta

"Atenciosa, caridosa e de coração grande." Assim foi descrita a idosa Zélia da Cunha Silva, de 63 anos, que desapareceu no último domingo (8), após ter voltado da igreja em Fundão . Vizinhos e familiares não a veem desde que a aposentada foi deixada em casa pela sobrinha, no bairro Sisquini, por volta das 21h30.

Dona de casa, Maria de Lurdes Almeida Silva contou que ligou para a tia no dia seguinte, mas que o telefone não chegou a tocar. "Achei que só estivesse desligado", comentou. Já nessa terça-feira (10), a familiar chamou por Zélia na porta da residência e, mais uma vez, não obteve nenhuma resposta.

"A vizinha disse que não via a minha tia desde dia anterior (segunda). Então, nós arrombamos a porta, achando que ela tivesse passando mal, mas a casa estava vazia e toda revirada" Maria de Lurdes Almeida Silva - Dona de casa e sobrinha de Zélia

Ao andar pelo imóvel, Maria de Lurdes viu bolsas reviradas e gavetas abertas. O celular da tia não foi encontrado. "Não dá para ter ideia do que aconteceu, porque a casa estava fechada, trancada. Não sabemos o que ocorreu. É só tristeza e muito medo. Estou desesperada", desabafou.

Sem saber o paradeiro da tia, a dona de casa registrou um boletim de ocorrência pouco depois, no município vizinho Aracruz . "Hoje a perícia esteve na casa, junto comigo, e os policiais disseram que rodariam a cidade atrás dela. Espero que ela apareça viva e logo", afirmou Maria de Lurdes.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Zélia da Cunha Silva pode entrar em contato por telefone com qualquer uma das três sobrinhas dela: Lurdes pelo número (27) 99811-8851, Marina no (27) 99769-6357 e Marília pelo (27) 99913-6232. A aposentada mora sozinha e não possui filhos.

Em nota, a Polícia Civil informou que "investigações e diligências estão em andamento na Delegacia de Polícia de Fundão para encontrar a senhora". Quem tiver informações que podem ajudar o trabalho da corporação pode registrá-las de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181)