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Brutalidade

Mulher leva mais de 20 facadas do ex ao sair da igreja em Viana

Vítima saía da celebração com o atual companheiro e foi abordada pelo antigo namorado, que desferiu golpes no tórax, barriga e nas costas. O crime ocorreu  na noite deste domingo (22) e o agressor foi preso

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 08:45

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

23 mai 2022 às 08:45
Hospital São Lucas
Ferida com 21 perfurações, a vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas) Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada 21 vezes pelo ex-companheiro dela, na noite deste domingo (22), no bairro Soteco, em Viana. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saía da igreja, na companhia do atual namorado, quando foram vistos pelo antigo parceiro dela, que confessou ter ficado aguardando pela ex nas imediações da igreja.
A mulher foi ferida com cinco cortes no tórax, seis na barriga e outros 10 nas costas. A tentativa de homicídio ocorreu no meio da rua, na presença de muitas pessoas que também deixavam a celebração. Revoltados com o crime, populares foram para cima do agressor de 46 anos e o agrediram com socos, pauladas e chutes, e depois o imobilizaram até a chegada da polícia.
Muito ferida, a vítima, em estado de saúde grave, foi levada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória.

MOTIVAÇÃO

Aos policiais, o agressor contou que, no dia anterior, a ex-companheira havia registrado um boletim contra ele, com a alegação de ter sido agredida a pedradas. Na ocasião, por ciúmes, o homem que esfaqueou a vítima atirou as pedras na direção dela quando a viu com o novo namorado, que na ocasião entrou em luta corporal com o agressor, que conseguiu fugir.
Na manhã desta segunda (23), o homem preso por tentativa de homicídio foi levado ao Departamento Médico Legal para exames de corpo de delito e, na sequência, foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta
Mulher leva mais de 20 facadas do ex ao sair da igreja em Viana

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