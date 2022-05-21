Presa em Piúma suspeita de matar jovem de 18 anos a facadas

Conforme as investigações, a motivação do crime seria ciúmes. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, a autora do homicídio havia namorado um rapaz durante um ano e, após terminarem, a vítima começou a se relacionar com o mesmo rapaz, motivo pelo qual as duas começaram a se confrontar.

De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, a vítima foi até um beco onde moram os familiares do pai do filho dela e, quando saiu do local, encontrou a suspeita e ambas trocaram ofensas. Quando a vítima chegou em casa, elas continuaram se confrontando por mensagens de áudio. Momentos depois, ela saiu de casa e foi até onde a autora estava. Elas entraram em discussão verbal, vias de fato e, em seguida, a vítima foi golpeada por uma faca, indo a óbito no local.