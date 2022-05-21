Presa em Piúma suspeita de matar jovem de 18 anos a facadas

Suspeita de ter assassinado, com duas facadas, a jovem Tailaine Silva Nunes, uma mulher de 18 anos foi presa na última sexta-feira (20), pela equipe da Delegacia de Polícia de Piúma. A prisão foi efetuada no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime foi cometido na última terça-feira, dia 17, e a suspeita teria discutido com a vítima, também de 18 anos, por causa de um suposto triângulo amoroso.
No dia do crime, parentes e amigos da vítima disseram à Polícia Militar que as mulheres estavam discutindo e, à noite, a vítima e uma prima teriam ido até a residência da suspeita tirar satisfação. Em seguida, elas brigaram, sendo que a suspeita desferiu dois golpes com uma faca em Tailaine. As facadas atingiram o coração e o braço da vítima.
Desde então, a Polícia Civil realizou diversas diligências e conseguiu identificar a suspeita de ser a autora do crime. Após solicitação ao Poder Judiciário, foi concedido mandado de prisão preventiva para a mulher de 18 anos.
Conforme as investigações, a motivação do crime seria ciúmes. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, a autora do homicídio havia namorado um rapaz durante um ano e, após terminarem, a vítima começou a se relacionar com o mesmo rapaz, motivo pelo qual as duas começaram a se confrontar.
De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, a vítima foi até um beco onde moram os familiares do pai do filho dela e, quando saiu do local, encontrou a suspeita e ambas trocaram ofensas. Quando a vítima chegou em casa, elas continuaram se confrontando por mensagens de áudio. Momentos depois, ela saiu de casa e foi até onde a autora estava. Elas entraram em discussão verbal, vias de fato e, em seguida, a vítima foi golpeada por uma faca, indo a óbito no local.
Após o assassinato, a suspeita fugiu e foi presa somente na sexta-feira, dia 20. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e as investigações sobre o caso continuam.
Com informações da Polícia Civil