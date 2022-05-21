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Prisão preventiva

Presa em Piúma suspeita de matar jovem de 18 anos a facadas

Mulher presa pela Polícia Civil, também de 18 anos, teria sido a responsável pelo assassinato de Tailaine Silva Nunes, ocorrido no último dia 17, no Centro da cidade. Crime teria sido motivado por ciúmes

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 15:12

Publicado em 

21 mai 2022 às 15:12
Jovem é morta a facadas após discutir sobre triângulo amoroso no ES
A jovem Tailaine Silva Nunes tinha 18 anos de idade e foi morta a facadas Crédito: Arquivo pessoal
Suspeita de ter assassinado, com duas facadas, a jovem Tailaine Silva Nunes, uma mulher de 18 anos foi presa na última sexta-feira (20), pela equipe da Delegacia de Polícia de Piúma. A prisão foi efetuada no bairro Niterói, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime foi cometido na última terça-feira, dia 17, e a suspeita teria discutido com a vítima, também de 18 anos, por causa de um suposto triângulo amoroso.
No dia do crime, parentes e amigos da vítima disseram à Polícia Militar que as mulheres estavam discutindo e, à noite, a vítima e uma prima teriam ido até a residência da suspeita tirar satisfação. Em seguida, elas brigaram, sendo que a suspeita desferiu dois golpes com uma faca em Tailaine. As facadas atingiram o coração e o braço da vítima.

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Desde então, a Polícia Civil realizou diversas diligências e conseguiu identificar a suspeita de ser a autora do crime. Após solicitação ao Poder Judiciário, foi concedido mandado de prisão preventiva para a mulher de 18 anos.
Conforme as investigações, a motivação do crime seria ciúmes. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Piúma, delegada Rosane Cysneiros, a  autora do homicídio havia namorado um rapaz durante um ano e, após terminarem, a vítima começou a se relacionar com o mesmo rapaz, motivo pelo qual as duas começaram a se confrontar.
De acordo com a Polícia Civil, no dia do crime, a vítima foi até um beco onde moram os familiares do pai do filho dela e, quando saiu do local, encontrou a suspeita e ambas trocaram ofensas. Quando a vítima chegou em casa, elas continuaram se confrontando por mensagens de áudio. Momentos depois, ela saiu de casa e foi até onde a autora estava. Elas entraram em discussão verbal, vias de fato e, em seguida, a vítima foi golpeada por uma faca, indo a óbito no local.
Após o assassinato, a suspeita fugiu e foi presa somente na sexta-feira, dia 20. Ela foi encaminhada ao sistema prisional e as investigações sobre o caso continuam.
Com informações da Polícia Civil

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