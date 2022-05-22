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Pediu socorro

Homem fica preso em buraco ao tentar furtar loja em Cariacica

Foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para tirar o suspeito do local. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica

Publicado em 22 de Maio de 2022 às 19:36

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 mai 2022 às 19:36
Um homem precisou pedir socorro para sair de um buraco após tentar furtar uma loja do bairro Santo André, em Cariacica, por volta das 23h50 de sábado (21). O suspeito, que não teve a identidade divulgada, ficou preso na passagem de ar do estabelecimento.
4ª Delegacia Regional de Cariacica
O homem foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para tirar o indivíduo do local. Após os procedimentos, a Polícia Militar informou que ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

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