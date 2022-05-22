Homem fica preso em buraco ao tentar furtar loja em Cariacica

Um homem precisou pedir socorro para sair de um buraco após tentar furtar uma loja do bairro Santo André, em Cariacica, por volta das 23h50 de sábado (21). O suspeito, que não teve a identidade divulgada, ficou preso na passagem de ar do estabelecimento.
Foi necessária a ajuda do Corpo de Bombeiros para tirar o indivíduo do local. Após os procedimentos, a Polícia Militar informou que ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o suspeito foi autuado. A matéria será atualizada assim que houver retorno.