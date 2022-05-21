Vídeos: criminoso assalta o mesmo ônibus duas vezes em Linhares

A mesma linha municipal de ônibus em Linhares , no Norte do Espírito Santo , foi alvo do mesmo assaltante duas vezes, em intervalo de poucos dias. Na manhã do último dia 10, o suspeito rendeu o motorista do coletivo com uma faca. Nesta quinta-feira (19), o mesmo homem, armado, fez passageiros reféns durante o assalto. Os crimes foram registrados por câmeras de segurança do veículo.

As imagens da ação desta quinta-feira mostram o homem — que estava armado com uma pistola — obrigando um dos passageiros a deitar no chão do ônibus e apontando a arma para a vítima. Em seguida, ele consegue fugir levando os pertences das pessoas que estavam no coletivo.

Na gravação do dia 10, o suspeito aparece armado com uma faca, usando as mesmas roupas. Ele rende o motorista do ônibus e rouba o dinheiro do caixa. Veja abaixo:

O coletivo que foi alvo do assaltante faz a linha 021, que circula os bairros Jocafe e Santa Cruz. Os dois assaltos foram registrados no mesmo horário, por volta das 5h A Polícia Civil tenta identificar o suspeito, que pode estar envolvidos em outros assaltos, segundo investigações.

“Os policiais ainda trabalham na identificação, para pedir a prisão preventiva do suspeito. Estamos registrando muitos roubos a ônibus, em determinados locais, e isso revela que é o mesmo suspeito cometendo os crimes nesta região”, disse o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares.