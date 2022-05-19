Esquadrão Antibombas detona explosivo militar encontrado em Alegre

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Segundo o Corpo de Bombeiros , um homem encontrou esse artefato e, sem saber o que era, levou para casa, no distrito de Rive, em Alegre, com a intenção de vender o objeto para um ferro-velho. O sogro dele, que é um policial militar, viu que se tratava de um explosivo e acionou a corporação.

Equipe especialista colocou outra carga de explosivo sobre o artefato para neutralizá-lo antes da detonação Crédito: Divulgação | 3° BPMES

Ainda segundo os Bombeiros, trata-se de um artefato de treinamento militar, que pode ser do Exército ou da Marinha, com alto poder de destruição, podendo atingir uma região a um raio de 150 metros.

O Corpo de Bombeiros informou que o artefato não explodiu anteriormente por sorte. Ele foi levado para o estande de tiro do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3 BPM), em Alegre, onde foi feita a explosão controlada e de forma segura do objeto. A suspeita é de que o artefato tenha sido desviado de algum treinamento no litoral.

O comando do 38º Batalhão do Exército em Vila Velha informou que avaliou as imagens do artefato e garante que o explosivo não pertence ao Exército no Estado, já que a corporação não utiliza esse tipo de material.

Artefato militar após detonação na área do estande de tiros do 3 BPM Crédito: Divulgação \ 3° BPMES