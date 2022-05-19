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Esquadrão Antibombas detona explosivo militar encontrado em Alegre

Detonação ocorreu na área do estande de tiros da PM. Segundo os Bombeiros, trata-se de um artefato de treinamento militar com poder de destruir região a um raio de 150 metros

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 19:49

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

19 mai 2022 às 19:49
O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) detonou, na tarde desta quinta-feira (19), o artefato militar recolhido pela Polícia Militar na quarta-feira (18) após um homem encontrar o objeto durante uma pescaria. A detonação ocorreu em uma área isolada em Alegre, e foi registrada em vídeo (veja acima). 
Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem encontrou esse artefato e, sem saber o que era, levou para casa, no distrito de Rive, em Alegre, com a intenção de vender o objeto para um ferro-velho. O sogro dele, que é um policial militar, viu que se tratava de um explosivo e acionou a corporação.
Artefato militar explosivo encontrado em Alegre é detonado; veja vídeo
Equipe especialista colocou outra carga de explosivo sobre o artefato para neutralizá-lo antes da detonação Crédito: Divulgação | 3° BPMES
Ainda segundo os Bombeiros, trata-se de um artefato de treinamento militar, que pode ser do Exército ou da Marinha, com alto poder de destruição, podendo atingir uma região a um raio de 150 metros.
O Corpo de Bombeiros informou que o artefato não explodiu anteriormente por sorte. Ele foi levado para o estande de tiro do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3 BPM), em Alegre, onde foi feita a explosão controlada e de forma segura do objeto. A suspeita é de que o artefato tenha sido desviado de algum treinamento no litoral.
O comando do 38º Batalhão do Exército em Vila Velha informou que avaliou as imagens do artefato e garante que o explosivo não pertence ao Exército no Estado, já que a corporação não utiliza esse tipo de material.
Artefato militar explosivo encontrado em Alegre é detonado; veja vídeo
Artefato militar após detonação na área do estande de tiros do 3 BPM Crédito: Divulgação \ 3° BPMES
Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Sul.

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