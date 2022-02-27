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No Caparaó

Motorista com sinais de embriaguez atinge ambulância do Samu em Alegre

Homem que conduzia um Saveiro foi autuado e levado para a delegacia. Ninguém ficou ferido durante a colisão

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 16:43

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

27 fev 2022 às 16:43
Ambulancia do Samu se envolve em acidente no Caparaó
Ambulancia do Samu se envolve em acidente no Caparaó Crédito: Bruna Hemerly - Tv Gazeta Sul
Um motorista, com sinais de embriaguez, é suspeito de ter causado um acidente envolvendo uma ambulância do Samu, na madrugada deste domingo, na BR 482, em Alegre, Região do Caparó. Dirigindo um Saveiro, o condutor pode ter invadido a contramão e batido na lateral do veículo usado para transporte de pacientes.
Em entrevista a repórter Bruna Hemerly, da Tv Gazeta Sul, o enfermeiro do Samu Emanuel Garcia contou que a equipe atua na base de Iúna e teria ido levar um paciente para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.
"Retornando para a nossa base às 5h21 nos deparamos com a Saveiro na contramão pegando a canaleta, invadindo a nossa pista. O nosso condutor teve bastante cautela e sabedoria e tirou o máximo possível do veículo,. A batida pegou na parte lateral. Caso contrário, o acidente poderia ser mais grave, atingindo a porta do condutor", contou.
Ninguém se feriu. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal Federal, o motorista do Volksvagem Saveiro apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido para a delegacia de plantão de Alegre. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante e foi liberado após o pagamento da fiança.

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