Motorista com sinais de embriaguez atinge ambulância do Samu em Alegre

Ambulancia do Samu se envolve em acidente no Caparaó Crédito: Bruna Hemerly - Tv Gazeta Sul

Um motorista, com sinais de embriaguez, é suspeito de ter causado um acidente envolvendo uma ambulância do Samu, na madrugada deste domingo, na BR 482, em Alegre, Região do Caparó. Dirigindo um Saveiro, o condutor pode ter invadido a contramão e batido na lateral do veículo usado para transporte de pacientes.

Em entrevista a repórter Bruna Hemerly, da Tv Gazeta Sul , o enfermeiro do Samu Emanuel Garcia contou que a equipe atua na base de Iúna e teria ido levar um paciente para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim.

"Retornando para a nossa base às 5h21 nos deparamos com a Saveiro na contramão pegando a canaleta, invadindo a nossa pista. O nosso condutor teve bastante cautela e sabedoria e tirou o máximo possível do veículo,. A batida pegou na parte lateral. Caso contrário, o acidente poderia ser mais grave, atingindo a porta do condutor", contou.