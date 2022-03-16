Incêndio queima veículos em galpão de associação em Alegre

Um incêndio queimou dois carros na manhã desta quarta-feira (16) em um galpão de uma associação de produtores rurais de Arraial do Café, em Alegre, na Região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e o solicitante registrou um boletim de ocorrência.
De acordo com os militares, a associação foi orientada a registrar o caso na polícia, uma vez que representantes disseram acreditar que o incêndio foi criminoso. Quando os bombeiros chegaram ao local, a chama nos dois veículos já havia sido controlada por populares.
Os bombeiros verificaram o local, realizaram um registro fotográfico e fizeram o isolamento da área para vistoria da Polícia Civil. O presidente da associação não soube estimar o prejuízo financeiro do local.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o incêndio segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre, que já iniciou as oitivas e acionou a perícia.
Denúncias que ajudem as investigações podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.