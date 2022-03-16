Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Incêndio queima veículos em galpão de associação em Alegre

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e o solicitante registrou um boletim de ocorrência na polícia, por suspeitar de incêndio criminoso
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mar 2022 às 12:41

Publicado em 16 de Março de 2022 às 12:41

Galpão pega fogo em Alegre
Galpão pega fogo em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros
Um incêndio queimou dois carros na manhã desta quarta-feira (16) em um galpão de uma associação de produtores rurais de Arraial do Café, em Alegre, na Região do Caparaó. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e o solicitante registrou um boletim de ocorrência.
De acordo com os militares, a associação foi orientada a registrar o caso na polícia, uma vez que representantes disseram acreditar que o incêndio foi criminoso. Quando os bombeiros chegaram ao local, a chama nos dois veículos já havia sido controlada por populares.
Os bombeiros verificaram o local, realizaram um registro fotográfico e fizeram o isolamento da área para vistoria da Polícia Civil. O presidente da associação não soube estimar o prejuízo financeiro do local.
Sobre o caso, a Polícia Civil informou que o incêndio segue sob investigação da Delegacia Regional de Alegre, que já iniciou as oitivas e acionou a perícia.
Denúncias que ajudem as investigações podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

Veja Também

Vídeo: poste salva vida de pedestre durante acidente em Linhares

Acidente entre moto e caminhão deixa trânsito lento em João Neiva

Homem embriagado faz quebra-quebra em agência bancária de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Bombeiros Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio
Imagem de destaque
'Meu avô abusou sexualmente de dezenas de crianças e mulheres — isso foi o que aprendi após confrontá-lo com uma câmera'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados