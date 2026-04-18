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Antônio Carlos de Medeiros

As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Além das pesquisas quantitativas, as qualitativas mostram uma outra possibilidade político-eleitoral: pode vir aí uma terceira via no segundo turno

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 04:30

Públicado em 

18 abr 2026 às 04:30
Antônio Carlos de Medeiros

Colunista

Antônio Carlos de Medeiros

É puro “wishful thinking” cravar agora que as eleições presidenciais serão polarizadas entre

Lula e Flávio Bolsonaro. E que não há espaço para a evolução de candidaturas situadas ao

centro do espectro político. As chamadas candidaturas “nem-nem”, ou “independentes” (nem

Lula nem Bolsonaro).


As pesquisas divulgadas nesta semana (Data Folha, Futura e Quaest) mostram que as eleições estão em aberto. A Quaest mostra que existem ainda 62% de indecisos. Mostra também que 43% dos eleitores ainda podem mudar o voto (volatilidade). E que os independentes representam 32% do eleitorado.


Tem mais. Entre os independentes, a rejeição do presidente Lula é de 61% (dizem que não

votariam nele), e 54% entre eles não votariam em Flávio. O nem-nem é significativo. Ainda

entre os independentes: 71% deles dizem que Lula não deve continuar na presidência.

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Qual é a novidade? A novidade é que os mitos estão com fadiga de material. Quem? Lula e Jair Bolsonaro.


As pesquisas quantitativas permitem constatar esse fenômeno. É o dado da rejeição, principalmente. Permitem também, ao lado das pesquisas qualitativas, perceber a mudança estrutural do espírito do tempo.


O espírito do tempo, isto é, o pensamento e olhar da sociedade, é o do caminho do tipo centro-direita. Aqui e acolá.


Pausa.


O PT foi a novidade histórica dos anos 1980 na política brasileira. O partido do “rechaço” ao autoritarismo dos militares e do olhar para a sociedade com a chamada “economia do afeto” com o combate à fome e as desigualdades sociais. O partido da pauta do trabalhador.


Foi gerado pelo líder Lula. Gerou o mito Lula. O lulismo ficou maior que o petismo. Caminhou entre o rechaço oposicionista e o pragmatismo de luta pelo poder. O partido do poder. E do estatismo.


Jair Bolsonaro foi produto da novidade do espírito do tempo das manifestações de 2013. Soube ler ali que o Brasil tinha virado à direita, antes de virar. Com grande capacidade de operar politicamente no ambiente das redes sociais, levou a direita a sair do armário. Seu partido político era (é) o ambiente das redes sociais, agora ao lado do PL.

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022 Stephanie Rodrigues/g1

2013 virou 2018. Com um trabalho eficaz de redes sociais, construído gradualmente desde 2013, Jair ganhou as eleições de 2018.


O mito se fortaleceu. E governou o Brasil na base das narrativas e do acordo com o Centrão. Lula voltou em 2022. Ambos – Jair e Lula – entenderam que a polarização era o caminho para o domínio de ambos do tabuleiro político-eleitoral da política brasileira. Na base de narrativas, ocuparam a ribalta. Mito “versus” Mito.


Mas agora tem fato novo. Novo fenômeno estrutural de sociedade. Os dois mitos entraram em modo fadiga de material. Não conseguem mais o domínio das narrativas do novo espírito do tempo: a cosmovisão social-liberal os afasta da ribalta.


O que mostra isso nas pesquisas? A grande avenida aberta no centro do espectro político. Desta vez é diferente do que foi em 2014, em 2018 e em 2022. Trata-se do “enxame dos antis”. Anti Lula e Anti Bolsonaros. 


Com a ascensão de uma convergência para a ampliação potencial do espaço do Centro. Não é apenas centro/centro. É também do centro-esquerda à centro-direita. A avenida ficou mais ampla.


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Vem daí as surpresas das preferências já mostradas nas pesquisas desta semana. Nem bem entraram em campo, as candidaturas de Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) já mostraram viabilidade para enfrentar Lula ou Flavio em eventual segundo turno. 


Não é pouco. Essas duas candidaturas mudam o espaço político e o movimento do tabuleiro. É preciso compreender que a polarização fica nos extremos. Ela parece não poder absorver o grande centro ampliado, ou seja, os nem-nem.


Portanto, cuidado com o “wishful thinking”. As eleições estão em aberto.


Os mitos podem não ter força política para conter a reviravolta potencial dos “antis”. Lula está tentando sair do isolamento. Jair está afastado da ribalta. 


As sombras (Lula e Jair) perderam força. Flávio ainda está por apresentar identidade própria.

O dado é a rejeição. Na linguagem de pesquisas: “piso alto, mas teto baixo”.


Além das pesquisas quantitativas, as qualitativas mostram uma outra possibilidade político-eleitoral: pode vir aí uma terceira via no segundo turno das eleições presidenciais.


Outro dia, ouvi de um arguto observador da cena política brasileira ao longo dos anos que precisamos superar o paradigma “mudancista” expresso na famosa frase “plus ça change, plus cést la même chose”. 


É quando a conservação é capaz de dirigir e condicionar a mudança. A famosa “revolução passiva” de Gramsci.

Antônio Carlos de Medeiros

E pos-doutor em Ciencia Politica pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaco, aos sabados, traz reflexoes sobre a politica e a economia e aponta os possiveis caminhos para avancos possiveis nessas areas

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