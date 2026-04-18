As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

É puro “wishful thinking” cravar agora que as eleições presidenciais serão polarizadas entre

Lula e Flávio Bolsonaro. E que não há espaço para a evolução de candidaturas situadas ao

centro do espectro político. As chamadas candidaturas “nem-nem”, ou “independentes” (nem

Lula nem Bolsonaro).





As pesquisas divulgadas nesta semana (Data Folha, Futura e Quaest) mostram que as eleições estão em aberto. A Quaest mostra que existem ainda 62% de indecisos. Mostra também que 43% dos eleitores ainda podem mudar o voto (volatilidade). E que os independentes representam 32% do eleitorado.





Tem mais. Entre os independentes, a rejeição do presidente Lula é de 61% (dizem que não

votariam nele), e 54% entre eles não votariam em Flávio. O nem-nem é significativo. Ainda

entre os independentes: 71% deles dizem que Lula não deve continuar na presidência.