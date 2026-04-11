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Política

A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Na Câmara Federal, as sessões e votações remotas aumentaram muito. Mais remotas e menos em plenário. As reuniões em plenário se tornaram ineficazes

Publicado em 11 de Abril de 2026 às 04:00

Públicado em 

11 abr 2026 às 04:00
Antônio Carlos de Medeiros

Colunista

Antônio Carlos de Medeiros

Estive em Brasília. Já estamos em abril. Nesta semana o Congresso voltou às reuniões presenciais no plenário. A lentidão, desde a abertura do ano legislativo em fevereiro, amplia a desordem legislativa. E só faz aumentar a rejeição popular ao Parlamento.
Na Câmara Federal, as sessões e votações remotas aumentaram muito. Mais remotas e menos em plenário. As reuniões em plenário se tornaram ineficazes.
Com tantos partidos e com deputados sem vínculos com eleitores e individualistas, é difícil funcionar. Com menos plenário, os líderes acabam decidindo sozinhos o que importa. Desordem legislativa, individualismo, clientelismo e lentidão.
Discussão e votação de propostas na Câmara dos Deputados
Discussão e votação de propostas na Câmara dos Deputados Crédito: Kayo Magalhaes/Agência Câmara
Ao mesmo tempo, Brasília vive mais um daqueles momentos de crise político-institucional. Parece torre de Babel. Crise agora aprofundada pelos escândalos do Banco Master, do INSS dos aposentados e da escalada das constatações da CPI do Crime Organizado, que se encerra no próximo dia 14. O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou o Relatório Final para a semana que vem, com “fatos de alta gravidade” em apuração.
Está explícita a rota dos Três Poderes da República na defesa dos seus respectivos “plenos poderes”. Na esteira do patrimonialismo nosso de cada dia. O que aumenta a rejeição da sociedade ao Parlamento, ao Supremo (STF) e ao poder incumbente (Presidente Lula).
E, por consequência, às candidaturas presidenciais. (Já sinalizando aumento da volatilidade do voto e do “não voto” – brancos, nulos e abstenções).
Neste contexto, se fortalece o já conhecido nó górdio do déficit de representatividade do poder político. Irmão siamês (o nó górdio) do nosso já proverbial desarranjo institucional.

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As prováveis “correções” do desarranjo não conseguem sair do lugar. Por exemplo, o presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos), anunciou no ano passado a tramitação a um projeto que institui o voto distrital misto para as eleições legislativas a partir de 2030. Mas essa reforma do sistema eleitoral não andou.
Já o presidente do STF, ministro Edson Fachin, anunciou a intenção de construção e aprovação de um novo Código de Ética na Corte Suprema (STF). Mas ainda não se concretizou. E por aí vai.
O caso do sistema eleitoral é crucial para melhorar a qualidade da representação política, mas vai e volta e não sai do lugar. O voto distrital misto no estilo alemão aproxima o os laços do eleito com os eleitores do distrito. Diminui o custo das eleições, pela diminuição do número de candidatos. E melhora muito a proporcionalidade da representação política em relação ao eleitorado.
No Brasil, o déficit de representatividade com o atual sistema eleitoral, tenho repetido aqui, está se aproximando de um limite crítico e potencialmente disruptivo. Por razões essencialmente institucionais.

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Olhando para as experiências das democracias no mundo inteiro, o sistema de melhor proporcionalidade é exatamente o proporcional de voto misto de inspiração alemã, chamado de distrital misto. Metade das vagas é preenchida pelo voto no candidato no distrito. A outra metade é preenchida pelo voto no partido, que para isto define uma lista fechada e ordenada.
Roberto Brant diz que “se a atual Câmara for capaz dessa grande reforma, será um momento transformador na vida política do país. Ficaremos com poucos partidos e a representação se tornará mais verdadeira. Teremos um novo Parlamento, imperfeito como tudo que é humano, mas capaz de dar um rumo à democracia brasileira”.
Enquanto isso, Brasília (ainda não) está em chamas. Mas a “dona crise” é resiliente.

Antônio Carlos de Medeiros

E pos-doutor em Ciencia Politica pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaco, aos sabados, traz reflexoes sobre a politica e a economia e aponta os possiveis caminhos para avancos possiveis nessas areas

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