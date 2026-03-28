É pós-doutor em Ciência Política pela The London School of Economics and Political Science. Neste espaço, aos sábados, traz reflexões sobre a política e a economia e aponta os possíveis caminhos para avanços possíveis nessas áreas
Porto Central: desenvolvimento do ES é destaque no noticiário da semana
Ainda nesta semana, foi anunciado que o Fundo de Marinha Mercante aprovou um investimento de R$ 2,18 bilhões no Porto Central. Esse investimento será aplicado na execução da primeira fase de implantação do porto
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