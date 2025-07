Grupo chinês e espanhol

Porto Central fecha contrato para operar transbordo de petróleo

A parceria foi firmada com a Repsol Sinopec, uma das maiores produtoras de petróleo e gás do país

O Porto Central anunciou nesta segunda-feira (7) que fechou mais uma parceria para a realização de transbordo de petróleo no terminal de granéis líquidos do complexo portuário, que está sendo construído em Presidente Kennedy, no litoral Sul do Espírito Santo.>