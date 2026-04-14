Lula reafirma candidatura e fala em 'compromisso cristão'

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (14) que será candidato à reeleição, após uma fala sua ter sido interpretada principalmente pelo mercado financeiro como um sinal de que ele poderia não disputar um novo mandato.

Lula disse que é um "compromisso moral, ético e até cristão não permitir que os fascistas voltem a governar". Ele se refere ao crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pré-candidato a presidente da República, nas pesquisas eleitorais.

As declarações desta terça-feira (14) foram dadas em entrevista aos sites Brasil 247, DCM e Revista Fórum. A fala que levantou as especulações sobre sua desistência foi dada na semana passada, em entrevista ao ICL Notícias.

"Falo que eu não decidi ser candidato ainda, mas o fato é que vai ter uma convenção no meio de junho e eu vou ter que apresentar um programa, uma coisa nova para esse país. Alguma coisa para que a gente não fique só 'entra um mandato, acaba com a fome, sai, volta e a fome tá de volta outra vez'", declarou o petista na última semana.

Lula afirmou que o mercado financeiro sempre preferirá outro candidato em seu lugar Crédito: Ricado Stuckert / PR

Na mesma entrevista, Lula admitiu que dificilmente ficaria de fora. Em 2022, já durante a pré-campanha do mandato atual, o petista adotava o mesmo discurso de incerteza – mas todos no mundo político sabiam que ele seria candidato.

Nesta terça (14), o chefe do governo afirmou: "Sou candidato por isso, eu tenho muita coisa para fazer nesse país". Ele disse que nunca teve tanta energia para governar. "Meu quarto mandato é para um salto decisivo", declarou.

Lula também afirmou que o mercado financeiro sempre preferirá outro candidato em seu lugar. O presidente disse que os grandes atores da economia não querem políticas de inclusão social, mas apenas que o governo garanta o pagamento de juros.

Além disso, o presidente contou ter tido uma conversa com um dirigente da Globo sobre um infográfico exibido pela GloboNews que ligava o dono do antigo Banco Master, Daniel Vorcaro, a ele e ao PT. A emissora se retratou e pediu desculpas dias depois da publicação do material.

"Eu tive uma conversa com um dirigente da Globo. Tive uma conversa para mostrar a irresponsabilidade daquele Power Point", declarou o petista.

"Tentar mostrar conexão de um cara com o presidente da República, com o Banco Central. E ainda colocar a bandeira do PT. Como eu já fui vítima muitas vezes, eu tive uma conversa muito séria. Não dá para a gente admitir mais esse tipo de sacanagem", disse o presidente da República.

"Disseram que foi uma pessoa que fez e que foi mandada embora. Quem é que pagou o pato? Um bagrinho", afirmou Lula. Vorcaro e o Banco Master são protagonistas de um escândalo financeiro que tem afetado a imagem de políticos e do STF (Supremo Tribunal Federal).

A menção ao Power Point pode ser entendida como uma referência à Lava Jato. O então procurador da operação Deltan Dallagnol usou o software para fazer uma apresentação que ligava Lula a diversos pontos de escândalo de corrupção, em 2016.