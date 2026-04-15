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Eleições 2026

Flávio marca 42%, e Lula, 40% em eventual 2° turno, aponta Genial/Quaest

Senador aparece numericamente à frente do presidente pela primeira vez; empate técnico persiste; variações para aprovação e avaliação do governo também ficaram dentro da margem de erro

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 09:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2026 às 09:29
senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva  Crédito:  Carlos Alberto Silva e Ricardo Stuckert/PR
SÃO PAULO - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) marcou 42% das intenções de voto em simulação de disputa em segundo turno com o presidente Lula (PT), que foi a 40%. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (15).
Ambos marcavam 41% no levantamento anterior feito pelo instituto e seguem numericamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na simulação do primeiro turno, Lula lidera (37%), e Flávio marca 32%. Eles são seguidos por Ronaldo Caiado (6%), Romeu Zema (3%), Augusto Cury (2%), Renan Santos (2%), Cabo Daciolo (1%), Samara Martins (1%) e Aldo Rebelo, que não pontuou. Nesse cenário, 5% dos eleitores se dizem indecisos, e 11% afirmam que votariam em branco, nulo ou não compareceriam.
Não há comparativo para esses dados, tendo em vista que Cury, Daciolo e Samara não apareciam nas projeções.
O levantamento ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-09285/2026.

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Cenários de segundo turno em que Lula disputa com outros candidatos também foram testados. O atual presidente fica à frente em todos eles. Ele vai a 43% contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que marca 36%.
Contra Caiado, que tem 35% em um segundo turno, Lula se mantém em 43%. O ex-governador de Goiás subiu 3% em relação à última sondagem, quando marcava 32%.
Testado pela primeira vez, Augusto Cury (Avante) teria 25% dos votos válidos se disputasse hoje um segundo turno com o atual presidente, que chegaria a 44%. Não há dados comparativos para esse cenário, pois Cury não aparecia nas outras pesquisas.
A maior diferença nas possíveis disputas de segundo turno simuladas é entre Lula (44%) e o candidato da Missão, Renan Santos (27%). Com a variação negativa de 3% para Santos em relação à pesquisa de março, o petista está 17 pontos percentuais à frente.
A rejeição entre os principais candidatos também foi avaliada. Lula lidera com 55% de eleitores dizendo que o conhecem mas não votariam nele. Na sequência vem Flávio, com 52%. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro variou 3%. Ele marcava 55% em março.

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Ronaldo Caiado (32%), Romeu Zema (31%), Cabo Daciolo (26%), Aldo Rabelo (21%), Renan Santos (19%), Augusto Cury (14%) e Samara Martins (8%) completam o ranking de rejeição dos candidatos testados.
A diferença entre Lula e Flávio nos votos dos eleitores independentes aumentou e foi a 7%. O candidato do PL tem 33% nesse grupo, e Lula, 26%. A margem de erro específica para esse segmento de eleitores é de 3 pontos percentuais.

Avaliação do governo

A aprovação do governo Lula também variou dentro da margem de erro. A maioria dos ouvidos (52%) desaprova a gestão, enquanto outros 45% aprovam. O número de pessoas que não souberam responder se manteve em 5%.
A gestão Lula também é avaliada negativamente por 42% dos eleitores ante 45%, em março. Aqueles que acham o desempenho positivo ou regular marcam, respectivamente, 31% e 26%. Na última pesquisa, a avalição positiva estava no mesmo percentual, e a regular, um ponto a mair (27%).

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