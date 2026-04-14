"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Não há, ou ainda não há, uma aliança formal entre o partido do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o PL do senador Magno Malta. Mas se depender dos aliados do ex-prefeito, a parceria é para já.

Nesta terça-feira (14), o presidente da Câmara de Vitória, Anderson Goggi (Republicanos), exortou o PL a dar as mãos a Pazolini.

"O PL precisa da ajuda do pessoal da direita e do pessoal do centro. Não adianta o PL achar que vai eleger a Maguinha sozinho, sem o apoio do Republicanos", afirmou Goggi, que é correligionário e aliado de primeira hora do ex-prefeito.

"Assim como nós precisamos da ajuda da direita e da extrema direita para eleger Pazolini governador", completou.

As declarações enfáticas de Goggi foram feitas durante a sessão da Câmara desta terça, no púlpito dos discursos.

"A classe política é a representatividade do povo, mas o povo fala por si mesmo. Quando Pazolini vai para a rua, e tive oportunidade de caminhar com ele em Linhares, São Mateus e Sooretama, as pessoas o abraçam de uma maneira que nunca vi", disse ainda o vereador.

A maioria dos integrantes da classe política está no palanque do governador Ricardo Ferraço (MDB), pré-candidato à reeleição.

Além do MDB, estão com ele PSB, Podemos, PDT, União Brasil e Progressistas, entre outros.

Ricardo tem o apoio do ex-governador Renato Casagrande (PSB); do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB); do prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT); do de Viana, Wanderson Bueno (PDT); do de Guarapari, Rodrigo Borges (que até saiu do partido de Pazolini); e da maioria dos prefeitos das cidades do Espírito Santo.

Por enquanto, Pazolini tem apenas o PSD do ex-governador Paulo Hartung, que é presidido, no estado, pelo prefeito de Colatina, Renzo Vasconcelos.

O partido do ex-prefeito flerta com o PL e, de acordo com o que a coluna apurou, até teve uma reunião com Magno Malta na semana passada.

"Se nós nos unirmos, teremos bons deputados, bons senadores, bom presidente da República e bom governador, mas tem que ter união", bradou Anderson Goggi.

Ele também fez um aceno ao pré-candidato do PL à Presidência da República:

"Tarcísio (de Freitas, governador de São Paulo e filiado ao Republicanos) não vai ser candidato (à Presidência da República), então temos que estar unidos a Flávio Bolsonaro. Se fizermos essa união, iremos vencer o mal".

Um dos principais motivos que levariam o PL a ter candidato próprio ao governo do Espírito Santo seria garantir um palanque para Flávio por aqui.

Se Pazolini topar fazer campanha para o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a aliança entre Republicanos e PL fica mais plausível.

O ex-prefeito de Vitória, porém, evita se associar diretamente a candidatos ou a presidentes da República.

SINAIS

Pazolini é um homem de centro-direita, ou direita e eventualmente emite sinais para o eleitorado bolsonarista.