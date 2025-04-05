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Projeto em Brasília

Pazolini declara apoio à anistia aos acusados de tentativa de golpe do 8 de janeiro

Prefeito de Vitória pede "pacificação do Brasil". Proposta de perdão aos que atacaram as sedes dos Três Poderes tramita na Câmara dos Deputados

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 18:49

Públicado em 

05 abr 2025 às 18:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Lorenzo Pazolini, candidato à Prefeitura de Vitória nas Eleições 2024 durante debate na TV Gazeta
Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, durante as eleições de 2024 Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), declarou, neste sábado (5), apoio a uma “anistia humanitária”, “pela pacificação do Brasil”.
Em publicação feita no Instagram, o prefeito escreveu que “quando a desproporção das penas revela mais sobre a intenção do julgador do que sobre a gravidade do crime, é o próprio sistema jurídico que entra em julgamento”.
“Um crime de menor potencial ofensivo não pode receber punição maior do que crimes contra a vida e de corrupção.”
O texto não menciona diretamente os ataques às sedes dos Três Poderes, realizados no dia 8 de janeiro de 2023, e a acusação de tentativa de golpe de estado que pesa sob os autores desses ataques.
A imagem que ilustra o post, entretanto, não deixa dúvidas: o prefeito defende o perdão aos acusados que têm sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público.
O argumento de Pazolini é, basicamente, que as penas impostas têm sido muito duras — variam de três a 17 anos de prisão. Mas o pedido dele não é por punições mais brandas e sim por nenhuma punição.
Um projeto de anistia tramita na Câmara dos Deputados, onde, obviamente, o chefe do Executivo municipal de Vitória não tem direito a voto. Mas partidos como o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) buscam apoio popular à medida.
O Republicanos de Pazolini está dividido. A bancada tem 45 deputados e, desses, 14 assinaram o requerimento para que o projeto de perdão aos envolvidos no 8 de janeiro tramite em regime de urgência.
Para acelerar o andamento do proposta e, assim, fazer com que ela entre em pauta, são necessárias 257 assinaturas de deputados federais. Há apenas 165.
POSICIONAMENTO
Via de regra, o prefeito de Vitória, um político de centro-direita, não se posiciona publicamente em relação a temas polêmicos.
Na eleição de 2022, por exemplo, ele não apoiou nenhum dos candidatos à Presidência da República.
Agora, porém, Pazolini movimenta-se para disputar o governo do Espírito Santo. E faz movimentos mais ousados.
O prefeito tem se aproximado de políticos bolsonaristas, até nomeou dois deles como secretários municipais recentemente: a ex-deputada federal Soraya Manato (PP) e o ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho (ex-PL).
Eles comandam, respectivamente, as pastas de Assistência Social e Meio Ambiente em Vitória.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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