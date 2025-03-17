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Secretariado

Soraya Manato entra para o time de Pazolini na Prefeitura de Vitória

Ex-deputada federal vai ser nomeada secretária de Assistência Social. Martelo foi batido após reunião da qual Carlos Manato (PL) também participou

Publicado em 17 de Março de 2025 às 18:02

Públicado em 

17 mar 2025 às 18:02
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Soraya Manato e Lorenzo Pazolini
Erick Musso, Soraya Manato, Lorenzo Pazolini, Carlos Manato e Cris Samorini Crédito: Instagram/@lorenzopazolini
A ex-deputada federal Soraya Manato (PP) vai ser a nova secretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória. A parceria com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi selada nesta segunda-feira (17) após reunião da qual participou também o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), marido de Soraya.
De acordo com Manato, a ida da ex-deputada para o primeiro escalão na Capital não foi costurada pelo partido dela. "Não é cota do PP e não tem a ver com o PL, tem a ver comigo e com a Soraya", contou.
A ex-parlamentar vai substituir Cintya Silva Schulz. "Soraya deve ser nomeada amanhã (terça) e até sexta ela assume a secretaria", adiantou Manato.
A ideia do casal é lançar Soraya candidata a deputada federal no ano que vem. Manato tenta se viabilizar para o Senado. Não necessariamente pelos partidos aos quais estão filiados atualmente.
O ex-deputado, que disputou o Palácio Anchieta em 2022, garantiu que a participação na Prefeitura de Vitória não foi pautada pelas eleições do ano que vem. "Não falamos de partido nem de eleição. Soraya é um quadro técnico, foi convidada por Pazolini e pela Cris (Samorini, vice-prefeita) por ser uma técnica", afirmou.
Mas uma coisa leva a outra. Pazolini já se movimenta para concorrer ao governo do estado em 2026. A chapa dele vai ter duas vagas de candidatos ao Senado. Manato pode entrar em uma delas.
Uma das estratégias do prefeito de Vitória e pelo presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, é aglutinar forças políticas e fortalecer o palanque para 2026. Ao convidar Soraya para o secretariado, Pazolini, na prática, se alia a Carlos Manato, que recebeu uma quantidade de votos significativa na eleição de 2022, quando disputou o Palácio Anchieta.
EM 2024...
Antes de Pazolini escolher Cris Samorini (PP) como vice, o casal Manato ensaiou concorrer contra o prefeito de Vitória no ano passado. Soraya chegou a se colocar à disposição do PP para disputar a Prefeitura de Vitória, mas a proposta foi rejeitada pelo próprio partido.
"Soraya apenas se colocou à disposição, mas votou no Pazolini, votou na Cris, que é do partido dela. Não teve nenhum problema, nenhuma repercussão isso", minimizou Carlos Manato.
EM 2022...
Já em 2022, Manato disputou com Renato Casagrande (PSB) o comando do Executivo estadual. Pazolini, mesmo fazendo oposição ao socialista, não declarou apoio ao candidato do PL.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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