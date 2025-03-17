Soraya Manato entra para o time de Pazolini na Prefeitura de Vitória

Erick Musso, Soraya Manato, Lorenzo Pazolini, Carlos Manato e Cris Samorini Crédito: Instagram/@lorenzopazolini

A ex-deputada federal Soraya Manato (PP) vai ser a nova secretária de Assistência Social da Prefeitura de Vitória. A parceria com o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi selada nesta segunda-feira (17) após reunião da qual participou também o ex-deputado federal Carlos Manato (PL), marido de Soraya.

De acordo com Manato, a ida da ex-deputada para o primeiro escalão na Capital não foi costurada pelo partido dela. "Não é cota do PP e não tem a ver com o PL, tem a ver comigo e com a Soraya", contou.

A ex-parlamentar vai substituir Cintya Silva Schulz. "Soraya deve ser nomeada amanhã (terça) e até sexta ela assume a secretaria", adiantou Manato.

A ideia do casal é lançar Soraya candidata a deputada federal no ano que vem. Manato tenta se viabilizar para o Senado. Não necessariamente pelos partidos aos quais estão filiados atualmente.

O ex-deputado, que disputou o Palácio Anchieta em 2022, garantiu que a participação na Prefeitura de Vitória não foi pautada pelas eleições do ano que vem. "Não falamos de partido nem de eleição. Soraya é um quadro técnico, foi convidada por Pazolini e pela Cris (Samorini, vice-prefeita) por ser uma técnica", afirmou.

Mas uma coisa leva a outra. Pazolini já se movimenta para concorrer ao governo do estado em 2026. A chapa dele vai ter duas vagas de candidatos ao Senado. Manato pode entrar em uma delas.

Uma das estratégias do prefeito de Vitória e pelo presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, é aglutinar forças políticas e fortalecer o palanque para 2026. Ao convidar Soraya para o secretariado, Pazolini, na prática, se alia a Carlos Manato, que recebeu uma quantidade de votos significativa na eleição de 2022, quando disputou o Palácio Anchieta.

EM 2024...

"Soraya apenas se colocou à disposição, mas votou no Pazolini, votou na Cris, que é do partido dela. Não teve nenhum problema, nenhuma repercussão isso", minimizou Carlos Manato.

EM 2022...