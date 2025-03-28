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Meio Ambiente

Coronel Ramalho aceita ser secretário de Pazolini e sai do PL

Ex-secretário estadual de Segurança Pública vai assumir a pasta de Meio Ambiente em Vitória. "Eu me considero qualificado para a gestão de qualquer pasta", afirmou à coluna, nesta sexta (28)

Publicado em 28 de Março de 2025 às 09:41

Públicado em 

28 mar 2025 às 09:41
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Coronel Ramalho, Lorenzo Pazolini e Erick Musso
Coronel Ramalho, Lorenzo Pazolini e Erick Musso Crédito: Instagram/@lorenzopazolini
O ex-secretário estadual de Segurança Pública Coronel Ramalho aceitou o convite feito pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e vai comandar a secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O PL não quer integrar a gestão municipal, pois isso selaria uma aliança política que não está consolidada. Por isso, o coronel vai se desfiliar do partido, que é presidido pelo senador Magno Malta no Espírito Santo. 
"Sair do PL não foi uma condição imposta pelo prefeito. Comuniquei ao partido o convite e o PL não quer, neste momento, participar de governo municipal. Deixei claro meu interesse em aceitar o convite, então, em respeito ao partido, informei que iria me desfiliar", contou Ramalho à coluna, nesta sexta-feira (28).
O coronel ingressou no Partido Liberal no ano passado, para disputar a Prefeitura de Vila Velha. Antes, era filiado ao Podemos. Ele ainda não definiu uma nova sigla.
Ramalho foi comandante-geral da PM no governo Paulo Hartung, secretário estadual de Segurança na gestão Renato Casagrande  (PSB) e secretário de Defesa Social de Viana. Mas não tem experiência na área do Meio Ambiente. 
O militar da reserva da PM, entretanto, afirma ser qualificado para chefiar a pasta na Prefeitura de Vitória:
"Eu me considero qualificado para a gestão de qualquer pasta. Sou formado em Administração e a Polícia Militar é uma grande empresa, que nos ensina a gerir ao comprar desde projéteis a viaturas, fui secretário municipal em Vila Velha e Viana. O importante é entender a pasta e as demandas da gestão. Trabalho não vai faltar. O importante é fazer uma gestão honesta."
A nomeação de Ramalho deve ser publicada no Diário Oficial da PMV na próxima segunda-feira (31).

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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