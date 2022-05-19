Artefato militar explosivo é encontrado durante pescaria em Alegre

Um artefato militar será detonado pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) nesta quinta-feira (19) em uma área isolada em Alegre, na Região do Caparaó. A Polícia Militar recolheu o objeto nesta quarta-feira (18) depois que um militar de folga acionou a corporação, relatando que o sogro localizou um artefato militar enquanto pescava e levou para casa.
Segundo a polícia, o artefato é antigo, supostamente utilizado em um treinamento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro de Vila Velha. O objeto foi localizado no distrito de Rive, em Alegre, após uma pescaria. A munição foi levada para um local isolado, cercada por sacos de areia na sede do 3º Batalhão da PM no município.
O BME foi acionado na quarta-feira e chegou ao município nesta quinta-feira para a detonação. O morador, segundo a polícia, correu risco de vida levando o artefato para casa.
De acordo com informações do explosivista do Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME), cabo Thiago, o objeto é uma munição não deflagrada durante treinamento e pode atingir aproximadamente 150 metros de destruição na deflagração, em caso de explosão.