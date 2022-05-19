Homem é baleado em confronto e acaba preso em Pronto Atendimento de Cariacica

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem ficou ferido durante um confronto na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Presidente Médici, em Cariacica , na Grande Vitória . Segundo a Polícia Civil , o homem ferido tem 21 anos e é suspeito de ter atirado contra policiais militares, que revidaram. Foi neste momento que ele teria sido ferido.

Segundo os militares envolvidos na ocorrência, a equipe estava fazendo um patrulhamento na região por volta das 3 horas, quando viram dois suspeitos em uma moto na Rua Nova América, no Beco do Berlim. De acordo com os policiais, ao perceberem a presença dos militares, os criminosos começaram a atirar. Os PMs revidaram os tiros e os suspeitos fugiram.

Cerca de duas horas depois dos tiros, um dos suspeitos chegou em um carro de aplicativo no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, dizendo ter sido vítima de bala perdida. Como é procedimento nos casos de ferimentos por arma de fogo, a equipe médica do local chamou a Polícia Militar.

Aos militares, o homem baleado alegou, mais uma vez, que teria sido baleado acidentalmente enquanto passava na rua. A versão não convenceu os policiais e o jovem confessou o envolvimento no tiroteio. O homem baleado recebeu voz de prisão e foi internado com escolta policial na unidade.