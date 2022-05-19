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Violência

Homem é baleado em confronto e acaba preso em Pronto Atendimento de Cariacica

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi baleado em um confronto com policiais; rapaz chegou a dizer que tinha sido vítima de bala perdida mas confessou participação na ação

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2022 às 11:10
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem ficou ferido durante um confronto na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Presidente Médici, em Cariacica, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Civil, o homem ferido tem 21 anos e é suspeito de ter atirado contra policiais militares, que revidaram. Foi neste momento que ele teria sido ferido.
Segundo os militares envolvidos na ocorrência, a equipe estava fazendo um patrulhamento na região por volta das 3 horas, quando viram dois suspeitos em uma moto na Rua Nova América, no Beco do Berlim. De acordo com os policiais, ao perceberem a presença dos militares, os criminosos começaram a atirar. Os PMs revidaram os tiros e os suspeitos fugiram.
Cerca de duas horas depois dos tiros, um dos suspeitos chegou em um carro de aplicativo no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, dizendo ter sido vítima de bala perdida. Como é procedimento nos casos de ferimentos por arma de fogo, a equipe médica do local chamou a Polícia Militar.
Aos militares, o homem baleado alegou, mais uma vez, que teria sido baleado acidentalmente enquanto passava na rua. A versão não convenceu os policiais e o jovem confessou o envolvimento no tiroteio. O homem baleado recebeu voz de prisão e foi internado com escolta policial na unidade.
*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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