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Trânsito lento

Carreta tomba e interdita pista da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Acidente ocorreu na noite de quarta-feira (18); uma das pistas está interditada no sentido BR 262 da rodovia, na manhã desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 07:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 mai 2022 às 07:42
Carreta tomba e interdita pista da Rodovia Leste-Oeste Crédito: Rodrigo Gomes / Montagem A Gazeta 
Uma carreta tombou na noite de quarta-feira (18), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, e atingiu um carro, causando a interdição de uma das pistas da via no sentido BR 262, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo informações da reportagem da TV Gazeta, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos graves. 
A carreta foi entrar no retorno da rodovia sentido BR 262, mas tombou e atingiu um carro. Além do tombamento, o óleo da carreta vazou e o Corpo de Bombeiros teve que jogar pó de serragem nas pistas, para evitar novos acidentes.
Trânsito formado na Rodovia Leste-Oeste na manhã desta quinta-feira (19) Crédito: Waze.com
O aplicativo Waze, que mostra o trânsito em tempo real, aponta que o trânsito na via é complicado e os motoristas têm trafegado no local com a velocidade média de 11 quilômetros por hora.

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