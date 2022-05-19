Carreta tomba e interdita pista da Rodovia Leste-Oeste em Cariacica

Uma carreta tombou na noite de quarta-feira (18), na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica, e atingiu um carro, causando a interdição de uma das pistas da via no sentido BR 262, na manhã desta quinta-feira (19). Segundo informações da reportagem da TV Gazeta, os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos graves.
A carreta foi entrar no retorno da rodovia sentido BR 262, mas tombou e atingiu um carro. Além do tombamento, o óleo da carreta vazou e o Corpo de Bombeiros teve que jogar pó de serragem nas pistas, para evitar novos acidentes.
O aplicativo Waze, que mostra o trânsito em tempo real, aponta que o trânsito na via é complicado e os motoristas têm trafegado no local com a velocidade média de 11 quilômetros por hora.