Colisão entre caminhonete e carreta mata duas pessoas na BR 262, em Viana

Colisão entre caminhonete e carreta na BR 262 Crédito: Luiz Carlos Oliveira

Um acidente entre uma caminhonete e uma carreta matou dois homens na altura do quilômetro 25 da BR 262 , em Viana , na manhã desta terça-feira (17). Os nomes das vítimas não foram divulgados. Equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local da colisão.

A Gazeta mostra os veículos logo após a batida. Nas imagens, é possível ver que a colisão foi frontal e que a caminhonete, uma Toyota Hilux, onde estavam as vítimas, teve a parte da frente completamente danificada. O Veja abaixo: Um vídeo enviado à reportagem demostra os veículos logo após a batida. Nas imagens, é possível ver que a colisão foi frontal e que a caminhonete, uma Toyota Hilux, onde estavam as vítimas, teve a parte da frente completamente danificada. O Corpo de Bombeiros atuou na ocorrência.

Quem gravou o vídeo foi o oficial de Justiça Luiz Carlos Oliveira, que passava pela BR 262 por volta das 8h desta terça-feira. Ele disse que o trânsito funcionou em pare e siga no trecho, já que os veículos envolvidos ocupavam uma das faixas.

Demandado pela reportagem de A Gazeta, o Corpo de Bombeiros informou que uma equipe ia em direção a Marechal Floriano, na região Serrana do Estado, quando se deparou com o acidente. Os militares, conforme a corporação, pararam para prestar socorro às duas vítimas, que estavam presas às ferragens, mas elas já estavam mortas.

Os agentes acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que encaminhou uma outra equipe do Corpo de Bombeiros para retirar os corpos das ferragens. O Samu e a Polícia Civil também foram acionados.