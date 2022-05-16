Grave acidente é registrado na Rodovia das Paneleiras, na Serra

Moto e carro se envolvem em acidente na Rodovia das Paneleiras, na Serra Crédito: Leitor I A Gazeta

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou, ao menos, três pessoas feridas na Rodovia das Paneleiras, na Serra , na tarde desta segunda-feira (16). As imagens enviadas à reportagem mostram que o piloto da moto ficou pendurado na porta do carro após a batida. A mãe dele, que estava na garupa, ficou caída no chão. O motorista do veículo teve ferimentos no rosto.

Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que esteve no local, uma passageira do veículo envolvido no acidente contou que o motorista estava mudando de pista e, nesse momento, o motociclista acabou batendo no carro.

Já os operários que trabalhavam na pista contaram para a reportagem que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Ele teria saído da pista lateral e tentado atravessar a rodovia para pegar o sentido contrário.

Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado por mais de 1h. A pista só foi liberada depois das 16h30 da tarde. Os três feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A reportagem não tem informações sobre o estado de saúde deles.