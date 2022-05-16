Grave acidente é registrado na Rodovia das Paneleiras, na Serra

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou, ao menos, três pessoas feridas na Rodovia das Paneleiras, na Serra, na tarde desta segunda-feira (16). As imagens enviadas à reportagem mostram que o piloto da moto ficou pendurado na porta do carro após a batida. A mãe dele, que estava na garupa, ficou caída no chão. O motorista do veículo teve ferimentos no rosto.
Segundo apuração da repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que esteve no local, uma passageira do veículo envolvido no acidente contou que o motorista estava mudando de pista e, nesse momento, o motociclista acabou batendo no carro.
Já os operários que trabalhavam na pista contaram para a reportagem que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Ele teria saído da pista lateral e tentado atravessar a rodovia para pegar o sentido contrário.
Procurada, a Polícia Militar informou, por volta das 17h50 desta segunda-feira, que a ocorrência ainda estava em andamento. A corporação destacou que o Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram no local, além do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran).
Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado por mais de 1h. A pista só foi liberada depois das 16h30 da tarde. Os três feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A reportagem não tem informações sobre o estado de saúde deles.
Atualização
16/05/2022 - 7:55
Após a publicação desta matéria, a reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou mais detalhes sobre o acidente. O texto foi atualizado.