Homem é morto a tiros na frente da esposa em Itapemirim

Polícia Militar encontrou famíla no UPA de Marataízes Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi morto a tiros na noite desse domingo (15) por cinco homens armados na localidade de Maraguá, no interior de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . A esposa da vítima presenciou o crime e chegou a ser alvo de disparos feitos pelos criminosos, que a mandaram entrar na casa. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso. A mulher não chegou a ser atingida pelos tiros.

A Polícia Militar encontrou a família – a mulher e os filhos – na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes , para onde a vítima dos disparos foi levada. O homem não resistiu e faleceu após dar entrada.

No local, a esposa da vítima contou que estava em casa com o marido e seus filhos, quando o companheiro saiu da residência para ligar a bomba de água. Ela disse que ouviu um barulho, mas achou que fosse da bomba.

Quando foi ver o que estava acontecendo, viu o esposo já caído e cerca de cinco homens armados e encapuzados atirando na direção da vítima. Os suspeitos, segundo a polícia, também atiraram contra a mulher e mandaram que ela retornasse para o interior da casa.

Os atiradores fugiram, e a mulher saiu da residência. Ela pediu ajuda de vizinhos, que levaram o homem para a UPA de Marataízes.

Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Itapemirim e, até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim