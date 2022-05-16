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Atiradores encapuzados

Homem é morto a tiros na frente da esposa em Itapemirim

Os criminosos também atiraram contra a mulher, que não ficou ferida, e a mandaram entrar na casa. Crime aconteceu na noite de domingo (15)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 13:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mai 2022 às 13:07
Viatura da Polícia Militar
Polícia Militar encontrou famíla no UPA de Marataízes  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros na noite desse domingo (15) por cinco homens armados na localidade de Maraguá, no interior de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A esposa da vítima presenciou o crime e chegou a ser alvo de disparos feitos pelos criminosos, que a mandaram entrar na casa. Segundo a Polícia Civil, ninguém foi preso. A mulher não chegou a ser atingida pelos tiros.
A Polícia Militar encontrou a família – a mulher e os filhos – na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes, para onde a vítima dos disparos foi levada. O homem não resistiu e faleceu após dar entrada.
No local, a esposa da vítima contou que estava em casa com o marido e seus filhos, quando o companheiro saiu da residência para ligar a bomba de água. Ela disse que ouviu um barulho, mas achou que fosse da bomba.
Quando foi ver o que estava acontecendo, viu o esposo já caído e cerca de cinco homens armados e encapuzados atirando na direção da vítima. Os suspeitos, segundo a polícia, também atiraram contra a mulher e mandaram que ela retornasse para o interior da casa.
Os atiradores fugiram, e a mulher saiu da residência. Ela pediu ajuda de vizinhos, que levaram o homem para a UPA de Marataízes.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Itapemirim e, até o momento, ninguém foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

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