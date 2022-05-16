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Fazenda Guandu

Carreta tomba ao descer serra e atinge postes em Afonso Cláudio

Veículo tombou na ES 165 e atingiu três postes da rede elétrica. Motorista e ocupante tiveram ferimentos leves em acidente nesta segunda-feira (16)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 12:00

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 mai 2022 às 12:00
Carreta tomba ao descer serra no interior de Afonso Cláudio
Carreta tomba ao descer serra no interior de Afonso Cláudio Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma carreta carregada de canos de irrigação e sacos de calcário tombou na manhã desta segunda-feira (16) na Serra do Guandu, no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os dois ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves.
De acordo com a polícia, a carreta descia a rodovia, que liga o município à BR 262, quando o motorista perdeu o controle e tombou. Com o impacto, o canteiro central, postes e o radar foram atingidos. Parte da carga ficou espalhada na via.
O acidente chamou a atenção dos moradores da região. O local do acidente fica bem próximo a um ponto de ônibus e a uma escola.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e resgatou um dos ocupantes e o encaminhou ao Hospital São Vicente de Paulo, no município, com ferimentos leves.
Sobre os postes atingidos na via, a concessionária EDP informou, na manhã desta segunda, que devido à colisão, três postes foram danificados. As equipes técnicas foram imediatamente para o local, seguem trabalhando na substituição dos postes e reparo da rede elétrica. No momento, nove clientes estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido.
Quanto ao radar da via, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) foi procurado pela reportagem, mas ainda não houve retorno. 

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