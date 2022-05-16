Carreta tomba ao descer serra e atinge postes em Afonso Cláudio

Carreta tomba ao descer serra no interior de Afonso Cláudio Crédito: Leitor| A Gazeta

Uma carreta carregada de canos de irrigação e sacos de calcário tombou na manhã desta segunda-feira (16) na Serra do Guandu, no distrito de Fazenda Guandu, em Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , os dois ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves.

De acordo com a polícia, a carreta descia a rodovia, que liga o município à BR 262 , quando o motorista perdeu o controle e tombou. Com o impacto, o canteiro central, postes e o radar foram atingidos. Parte da carga ficou espalhada na via.

O acidente chamou a atenção dos moradores da região. O local do acidente fica bem próximo a um ponto de ônibus e a uma escola.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e resgatou um dos ocupantes e o encaminhou ao Hospital São Vicente de Paulo, no município, com ferimentos leves.

Sobre os postes atingidos na via, a concessionária EDP informou, na manhã desta segunda, que devido à colisão, três postes foram danificados. As equipes técnicas foram imediatamente para o local, seguem trabalhando na substituição dos postes e reparo da rede elétrica. No momento, nove clientes estão com o fornecimento de energia elétrica interrompido.