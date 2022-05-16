Governo decreta ponto facultativo no ES na próxima segunda (23)

A Prefeitura da Serra havia informado na segunda (16) que estava ciente do decreto, mas que não iria adotar a decisão de decretar ponto facultativo na segunda-feira. Já na terça (17), a prefeitura comunicou que a questão ainda estava sob análise, ou seja, ainda seria decidido a decretação ou não do ponto facultativo. Nesta quinta-feira (19), contudo, a prefeitura resolveu decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira (23). A administração explicou que seguirá com todos os serviços essenciais em pleno funcionamento durante a data.