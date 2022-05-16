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Feriado

Governo decreta ponto facultativo no ES na próxima segunda (23)

Decisão foi tomada em razão da comemoração do Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense e publicada no Diário Oficial do Estado da segunda (16)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 09:22

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

16 mai 2022 às 09:22
Vista aérea de Vitória e Vila Velha
Vitória e Vila Velha confirmaram o feriado no Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense Crédito: Luciney Araújo
O governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo na próxima segunda-feira (23), quando será comemorado o Dia da Colonização do Solo Espírito-Santense. A decisão foi decretada na última sexta-feira (13) e publicada no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (16).
Conforme o texto da publicação, deverão permanecer em funcionamento durante a segunda-feira órgãos e entidades que desempenhem funções essenciais, que tenham o funcionamento ininterrupto ou que atuem em regime de escala.

COLONIZAÇÃO DO SOLO ESPÍRITO-SANTENSE É FERIADO?

O feriado é anualmente comemorado em Vila Velha e, segundo o calendário de feriados publicado no site da prefeitura, também está incluso na lista de datas comemorativas deste ano. Em Vitória, de acordo com o calendário de feriados da cidade, disponível no site da administração municipal, também será comemorada a data.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura da Serra disse nesta quinta-feira (19) que irá decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira (23). A administração explicou que seguirá com todos os serviços essenciais em pleno funcionamento durante a data.
A Prefeitura de Viana também não inseriu o dia no calendário de feriados no ano, mas afirmou que a administração pode rever a lista a qualquer momento.
A Prefeitura de Cariacica, por sua vez, afirmou que ainda não foi definido se será decretado ou não feriado na data.
Governo decreta ponto facultativo no ES na próxima segunda

Atualização

20/05/2022 - 10:01
A Prefeitura da Serra havia informado na segunda (16) que estava ciente do decreto, mas que não iria adotar a decisão de decretar ponto facultativo na segunda-feira. Já na terça (17), a prefeitura comunicou que a questão ainda estava sob análise, ou seja, ainda seria decidido a decretação ou não do ponto facultativo. Nesta quinta-feira (19), contudo, a prefeitura resolveu decretar ponto facultativo na próxima segunda-feira (23). A administração explicou que seguirá com todos os serviços essenciais em pleno funcionamento durante a data.

Correção

17/05/2022 - 12:49
Anteriormente, a reportagem afirmava que a decisão sobre o ponto facultativo havia sido publicada no Diário de sexta-feira (13). Na verdade, ela foi decretada na sexta e publicada no Diário de segunda-feira (16). O texto foi corrigido. 

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