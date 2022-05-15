Covid-19: ES registra 14.397 mortes e 1.048.551 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.397 mortes e 1.048.551 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo dados divulgados neste domingo (15). De acordo com informações do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não foram registrados óbitos em 24 horas e o número de infectados aumentou em 95 no período. O último registro de morte decorrente da infecção pelo coronavírus foi no dia 5 de maio.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.589
- Vila Velha: 117.499
- Vitória: 112.694
- Cariacica: 81.872
- Linhares: 50.310
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 18.020
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.110
- Jardim da Penha (Vitória): 10.960
- Itapuã (Vila Velha): 8.360
- Praia do Canto (Vitória): 8.088
Até este sábado, mais de 3,57 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.015.654, com 83 novos registros. A taxa de letalidade da doença está em 1,37% no Estado.