Mortes por Covid-19 no ES caem 73% em abril em relação a março

Abril terminou com 55 novas mortes confirmadas pelo coronavírus no Espírito Santo – número que é 73,1% menor que o registrado em março deste ano, quando foram contabilizados 205 óbitos. Esta é a segunda queda consecutiva e levou o Estado ao melhor patamar desde o início da pandemia.
Dentro deste cenário, os capixabas voltaram a viver dias consecutivos sem que alguma vida fosse perdida para a Covid-19. No total, abril teve 11 dias sem mortes divulgadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Mesmo assim, em média, quase duas pessoas morreram a cada dia no Espírito Santo.
Durante abril, o Painel Covid-19 apresentou duas inconsistências: uma no dia 10, quando foram divulgados 370 novos casos, embora a Sesa alegue terem sido apenas oito, mesmo sem a correção do dado; e outra no dia 28, quando um óbito foi subtraído porque estaria duplicado no site, segundo a secretaria.
Independentemente dessas intercorrências, o quarto mês deste ano também apresentou queda no número de casos confirmados e chegou ao fim com 5.728 novas contaminações divulgadas. Na comparação com março, quando houve aproximadamente 17 mil infecções, a diminuição foi de 66,3%.
Acompanhando o comportamento das mortes e dos casos, as internações também diminuíram em relação ao mês anterior. Abril terminou com 40 pessoas internadas na rede pública com suspeita ou confirmação da Covid-19, sendo 28 em leitos de UTI e 12 em vagas de enfermarias. Em março, eram 83.
Devido ao cenário de queda sustentada dos indicadores da pandemia e da cobertura vacinal, o governo do Estado desobrigou o uso das máscaras pela população em geral e abandonou o mapa de risco, no início de abril. No entanto, cerca de 1,4 milhão de capixabas ainda estão com a vacinação atrasada.
Mortes por Covid-19 no ES caem 73 por cento em abril em relação a março