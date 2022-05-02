Mortes por Covid-19 no ES caem 73% em abril em relação a março

Independentemente dessas intercorrências, o quarto mês deste ano também apresentou queda no número de casos confirmados e chegou ao fim com 5.728 novas contaminações divulgadas. Na comparação com março, quando houve aproximadamente 17 mil infecções, a diminuição foi de 66,3%.

Acompanhando o comportamento das mortes e dos casos, as internações também diminuíram em relação ao mês anterior. Abril terminou com 40 pessoas internadas na rede pública com suspeita ou confirmação da Covid-19, sendo 28 em leitos de UTI e 12 em vagas de enfermarias. Em março, eram 83.