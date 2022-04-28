Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.461 casos confirmados

Nesta quinta-feira, o Painel Covid-19 apresentou instabilidade e chegou a mostrar um número menor de óbitos que o informado um dia antes, na quarta-feira (27). Demandada pela reportagem de A Gazeta, a secretaria explicou, nesta sexta-feira (29), que o portal que traz os dados da doença passou por uma reavaliação na quinta e houve a retirada a contabilização de um óbito, que estava duplicado.