Covid-19: ES registra 14.392 mortes e 1.046.461 casos confirmados

O Espírito Santo contabiliza um total de 14.392 mortes e 1.046.461 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (28). Não houve registro de óbitos e o número de novos casos de infecção confirmados em 24 horas aumentou em 245.
Nesta quinta-feira, o Painel Covid-19 apresentou instabilidade e chegou a mostrar um número menor de óbitos que o informado um dia antes, na quarta-feira (27). Demandada pela reportagem de A Gazeta, a secretaria explicou, nesta sexta-feira (29), que o portal que traz os dados da doença passou por uma reavaliação na quinta e houve a retirada a contabilização de um óbito, que estava duplicado.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.489
- Vila Velha: 116.763
- Vitória: 112.438
- Cariacica: 81.632
- Linhares: 50.254
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.968
- Praia da Costa (Vila Velha): 14.006
- Jardim da Penha (Vitória): 10.933
- Itapuã (Vila Velha): 8.283
- Praia do Canto (Vitória): 8.057
Até esta quinta-feira, mais de 3,55 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.011.562, com 533 registros em 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.
Correção
29/04/2022 - 7:37
Após a publicação desta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde respondeu à demanda de A Gazeta e esclareceu, nesta sexta-feira (24), porque o Painel Covid-19 de quinta-feira (28) mostrou um número menor de óbitos que o informado um dia antes, na quarta-feira (27). O título e o texto foram alterados de acordo com os dados corrigidos pela Sesa.