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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 14.358 mortes e 1.042.609 casos confirmados

Uma morte foi registrada em 24 horas, segundo dados divulgados neste domingo (10) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 

10 abr 2022 às 18:29

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 18:29

Ilustração do novo coronavírus
Ilustração do novo coronavírus Crédito: Pixabay

Correção

10/04/2022 - 8:38
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Painel Covid apresentou inconsistência e que apenas oito casos da doença foram confirmados neste domingo, ao contrário das 370 contaminações que são informadas no site. Não houve alteração no Painel após o divulgado pela Sesa, por isso os números da matéria não foram alterados. 
O Espírito Santo chegou ao total de 14.358 mortes e 1.042.609 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, um óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 370, conforme dados divulgados neste domingo (10) por meio do Painel Covid-19. Apesar do número, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o painel apresentou inconsistência e que apenas 8 casos foram confirmados neste domingo (10). O número de óbitos foi mantido. Não houve alteração dos números no painel após esclarecimento da secretaria. 
No sábado (9), o Painel Covid também apresentou inconsistências, segundo a Sesa. A matéria deste domingo (10) foi feita comparando os dados do dia anterior.

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.230
  2. Vila Velha: 116.267
  3. Vitória: 110.156
  4. Cariacica: 81.314
  5. Linhares: 50.333
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.656
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.930
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.704
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.220
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.880
Até este domingo, mais de 3,52 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.004.467, com 388 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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