Covid-19: ES registra 14.358 mortes e 1.042.609 casos confirmados

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que o Painel Covid apresentou inconsistência e que apenas oito casos da doença foram confirmados neste domingo, ao contrário das 370 contaminações que são informadas no site. Não houve alteração no Painel após o divulgado pela Sesa, por isso os números da matéria não foram alterados.

Em 24 horas, um óbito foi registrado. Já o número de contaminados aumentou em 370, conforme dados divulgados neste domingo (10) por meio do Painel Covid-19. Apesar do número, a Secretaria de Estado de Saúde afirmou que o painel apresentou inconsistência e que apenas 8 casos foram confirmados neste domingo (10). O número de óbitos foi mantido. Não houve alteração dos números no painel após esclarecimento da secretaria.