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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.357 mortes e 1.042.239 casos confirmados

Nenhum óbito foi registrado em 24 horas, segundo dados divulgados neste sábado (9) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 abr 2022 às 18:52

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 18:52

Atualização

09/04/2022 - 8:24
A publicação foi atualizada com a informação da Secretaria de Estado da Saúde sobre o Painel Covid-19 estar com problemas neste sábado. Segundo a pasta, até as 15 horas, eram 10 novos casos a serem lançados na plataforma. A explicação na íntegra foi atualizada no texto. O título e demais dados serão reformulados quando o sistema do governo apresentar estabilidade e formalizar os números fechados do dia.
O Espírito Santo permanece com 14.357 mortes e alcançou 1.042.239 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado, mas, em relação a novos casos, foram 1.206, conforme dados divulgados neste sábado (9) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde. O número de novas infecções — acima de mil — destoa da média registrada desde o início de abril. Neste período, o maior número de novos casos em 24 horas chegou a 476. Por isso, a reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para saber se houve algum erro no painel ou se o alto número é resultado de represamento de dados anteriores que ainda não tinham sido lançados na plataforma ou mesmo se revela uma nova tendência de contaminações. 

PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO

A Sesa explicou, por volta das 19h15, que o Painel Covid-19 apresentava inconsistências e informou que até as 15h deste sábado eram apenas 10 novos casos a serem lançados na plataforma. Ainda segundo a pasta, equipes trabalham desde as 17h para a correção no sistema. No entanto, às 21h20, o painel seguia com as mesmas informações dessa publicação. Assim que houver estabilidade na plataforma do governo, o título e os dados da matéria serão atualizados com os novos números a serem lançados. 

CASOS POR CIDADE

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.225
  2. Vila Velha: 116.256
  3. Vitória: 109.804
  4. Cariacica: 81.308
  5. Linhares: 50.333
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.587
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.930
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.671
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.217
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.879
Até este sábado, mais de 3,52 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.004.079, com 1.247 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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