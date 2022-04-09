Covid-19: ES registra 14.357 mortes e 1.042.239 casos confirmados

A publicação foi atualizada com a informação da Secretaria de Estado da Saúde sobre o Painel Covid-19 estar com problemas neste sábado. Segundo a pasta, até as 15 horas, eram 10 novos casos a serem lançados na plataforma. A explicação na íntegra foi atualizada no texto. O título e demais dados serão reformulados quando o sistema do governo apresentar estabilidade e formalizar os números fechados do dia.