Covid-19: ES registra 14.357 mortes e 1.042.239 casos confirmados

Atualização
09/04/2022 - 8:24
A publicação foi atualizada com a informação da Secretaria de Estado da Saúde sobre o Painel Covid-19 estar com problemas neste sábado. Segundo a pasta, até as 15 horas, eram 10 novos casos a serem lançados na plataforma. A explicação na íntegra foi atualizada no texto. O título e demais dados serão reformulados quando o sistema do governo apresentar estabilidade e formalizar os números fechados do dia.
O Espírito Santo permanece com 14.357 mortes e alcançou 1.042.239 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, nenhum óbito foi registrado, mas, em relação a novos casos, foram 1.206, conforme dados divulgados neste sábado (9) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde. O número de novas infecções — acima de mil — destoa da média registrada desde o início de abril. Neste período, o maior número de novos casos em 24 horas chegou a 476. Por isso, a reportagem de A Gazeta demandou a Sesa para saber se houve algum erro no painel ou se o alto número é resultado de represamento de dados anteriores que ainda não tinham sido lançados na plataforma ou mesmo se revela uma nova tendência de contaminações.
PROBLEMAS NA ATUALIZAÇÃO
A Sesa explicou, por volta das 19h15, que o Painel Covid-19 apresentava inconsistências e informou que até as 15h deste sábado eram apenas 10 novos casos a serem lançados na plataforma. Ainda segundo a pasta, equipes trabalham desde as 17h para a correção no sistema. No entanto, às 21h20, o painel seguia com as mesmas informações dessa publicação. Assim que houver estabilidade na plataforma do governo, o título e os dados da matéria serão atualizados com os novos números a serem lançados.
CASOS POR CIDADE
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 121.225
- Vila Velha: 116.256
- Vitória: 109.804
- Cariacica: 81.308
- Linhares: 50.333
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
- Jardim Camburi (Vitória): 17.587
- Praia da Costa (Vila Velha): 13.930
- Jardim da Penha (Vitória): 10.671
- Itapuã (Vila Velha): 8.217
- Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.879
Até este sábado, mais de 3,52 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.004.079, com 1.247 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.