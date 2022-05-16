"Pediu que eu o salvasse", diz médico que socorreu PM baleado em Vila Velha

Guilherme Bretas socorreu sargento baleado em tentativa de assalto em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Guilherme contou que a reação de socorrer o sargento foi por puro instinto. Segundo o médico veterinário, o treinamento de socorro que recebeu durante a faculdade foi o que o permitiu ajudar o militar. Ele disse estar realizado em saber que o sargento está bem.

"Foi um momento desesperador de ver alguém naquela situação. Foi puro instinto da profissão, eu, como cirurgião veterinário, com o treinamento que a gente tem de atendimento pré-hospitalar, de contenção de danos, quando a gente encontra uma situação dessas, é instinto. Eu me sinto realizado de saber que ele está bem", contou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.

Guilherme narrou que, quando ouviu o tiro, muitas pessoas começaram a correr e ele pode ver o sargento andando com dificuldade na direção dele. Foi aí que o PM pediu ajuda ao médico veterinário, que prontamente o socorreu.

"Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa" Guilherme Bretas - Médico veterinário

"Ele me pediu ajuda, muita gente correu na rua, eu só consegui ver o sangramento na perna. Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa. Eu falei ‘deita aqui que eu vou te ajudar’. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito com o que eu tinha nas mãos", relatou.

A esposa do sargento contou, sem gravar entrevista, que o militar passou por uma cirurgia e teve de ser transferido para a UTI, mas que o estado de saúde dele é estável.

O CRIME

O sargento havia saído de casa na manhã dessa segunda-feira (16) para praticar exercícios físicos. Ele deixou a esposa em uma academia de ginástica, caminhou pela orla e, enquanto voltava para casa depois de buscar a esposa, foi abordado pelo homem de bicicleta, que anunciou o assalto.

Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo depois de ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:

De acordo com testemunhas, ele carregava a arma na cesta da bicicleta. O sargento reagiu ao assalto e acabou sendo baleado. Ele ainda caminhou por alguns metros e, então, encontrou Guilherme, que o socorreu. O suspeito fugiu do local sem levar nada e não foi encontrado.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ainda está em andamento. A corporação informou que mais informações serão divulgadas apenas após o final da apuração.

Polícia Militar contou que recebeu a informação via Ciodes de que disparos de arma de fogo teriam sido feitos em Itapuã. Militares foram até o bairro e um homem se identificou como policial. Ele narrou que estava caminhando quando um homem se aproximou de bicicleta e anunciou o assalto.

Ele acabou sendo baleado na coxa esquerda e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Policiais fizeram buscas pelo suspeito, que não foi localizado.

PM AFIRMA FAZER POLICIAMENTO DIÁRIO EM ITAPUÃ

A Polícia Militar ressaltou que faz policiamento ostensivo em Itapuã com o objetivo de combater qualquer tipo de crime na região. De acordo com a corporação, são realizadas operações e ações diariamente, como cercos táticos, ponto base, blitz, visitas tranquilizadoras e abordagens no bairro.