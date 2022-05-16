"Pediu que eu o salvasse", diz médico que socorreu PM baleado em Vila Velha

O médico veterinário Guilherme Bretas contou que socorreu o sargento da Polícia Militar de 49 anos, baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Itapuã, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (16), depois de o militar pedir para que ele o salvasse. A vítima, que foi atingida por um disparo na coxa, foi socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. Ele passou por uma cirurgia e está na UTI, mas o estado de saúde dele é estável.
Guilherme contou que a reação de socorrer o sargento foi por puro instinto. Segundo o médico veterinário, o treinamento de socorro que recebeu durante a faculdade foi o que o permitiu ajudar o militar. Ele disse estar realizado em saber que o sargento está bem.
"Foi um momento desesperador de ver alguém naquela situação. Foi puro instinto da profissão, eu, como cirurgião veterinário, com o treinamento que a gente tem de atendimento pré-hospitalar, de contenção de danos, quando a gente encontra uma situação dessas, é instinto. Eu me sinto realizado de saber que ele está bem", contou, em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta.
Guilherme narrou que, quando ouviu o tiro, muitas pessoas começaram a correr e ele pode ver o sargento andando com dificuldade na direção dele. Foi aí que o PM pediu ajuda ao médico veterinário, que prontamente o socorreu.
"Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa"
"Ele me pediu ajuda, muita gente correu na rua, eu só consegui ver o sangramento na perna. Ele pediu para que eu o salvasse, que eu pudesse ajudar, que fizesse qualquer coisa. Eu falei ‘deita aqui que eu vou te ajudar’. Eu tive que fazer o que tinha que ser feito com o que eu tinha nas mãos", relatou.
A esposa do sargento contou, sem gravar entrevista, que o militar passou por uma cirurgia e teve de ser transferido para a UTI, mas que o estado de saúde dele é estável.
O CRIME
O sargento havia saído de casa na manhã dessa segunda-feira (16) para praticar exercícios físicos. Ele deixou a esposa em uma academia de ginástica, caminhou pela orla e, enquanto voltava para casa depois de buscar a esposa, foi abordado pelo homem de bicicleta, que anunciou o assalto.
Um vídeo, registrado por uma câmera de videomonitoramento, mostra o policial logo depois de ser baleado. Ele aparece andando com dificuldade e é socorrido por um homem. Assim que é acudido, o sargento cai no chão. Veja abaixo:
De acordo com testemunhas, ele carregava a arma na cesta da bicicleta. O sargento reagiu ao assalto e acabou sendo baleado. Ele ainda caminhou por alguns metros e, então, encontrou Guilherme, que o socorreu. O suspeito fugiu do local sem levar nada e não foi encontrado.
O QUE DIZ A POLÍCIA
Em nota, a Polícia Civil explicou que o caso está sendo investigado pelo plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e ainda está em andamento. A corporação informou que mais informações serão divulgadas apenas após o final da apuração.
A Polícia Militar contou que recebeu a informação via Ciodes de que disparos de arma de fogo teriam sido feitos em Itapuã. Militares foram até o bairro e um homem se identificou como policial. Ele narrou que estava caminhando quando um homem se aproximou de bicicleta e anunciou o assalto.
Ele acabou sendo baleado na coxa esquerda e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Policiais fizeram buscas pelo suspeito, que não foi localizado.
PM AFIRMA FAZER POLICIAMENTO DIÁRIO EM ITAPUÃ
A Polícia Militar ressaltou que faz policiamento ostensivo em Itapuã com o objetivo de combater qualquer tipo de crime na região. De acordo com a corporação, são realizadas operações e ações diariamente, como cercos táticos, ponto base, blitz, visitas tranquilizadoras e abordagens no bairro.
"A Polícia Militar frisa que o apoio de toda a população é muito importante e pede a colaboração de toda a população para que denunciem os indivíduos que agem nos bairros. As informações podem ser repassadas por meio do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Em casos de ocorrência em andamento uma viatura deve ser acionada imediatamente através do Ciodes (190)", disse a corporação, em nota.