Vídeo: motociclista é arremessado em acidente com carro em Aracruz

Um motociclista foi arremessado do veículo após bater na traseira de um carro por volta das 11h desta segunda-feira (16), no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.
Nas imagens, é possível ver quando o carro, que seguia por uma avenida, cruza a pista para seguir por uma rua transversal. Nesse momento, o motociclista, que seguia atrás com uma mochila usada por entregadores, atinge a traseira do veículo. Com o impacto da colisão, a vítima é arremessada e cai no chão, mas se senta segundos depois.
A Polícia Militar informou que foi acionada para atendimento à ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local do acidente, os envolvidos não estavam mais lá.