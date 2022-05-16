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Bairro Guaxindiba

Vídeo: motociclista é arremessado em acidente com carro em Aracruz

Imagens mostram que, quando um carro cruza avenida para pegar rua lateral, veículo é atingido na traseira pela moto. Acidente ocorreu por volta de 11h desta segunda (16)

Publicado em 16 de Maio de 2022 às 20:07

Publicado em 

16 mai 2022 às 20:07
Um motociclista foi arremessado do veículo após bater na traseira de um carro por volta das 11h desta segunda-feira (16), no bairro Guaxindiba, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente.
Nas imagens, é possível ver quando o carro, que seguia por uma avenida, cruza a pista para seguir por uma rua transversal. Nesse momento, o motociclista, que seguia atrás com uma mochila usada por entregadores, atinge a traseira do veículo. Com o impacto da colisão, a vítima é arremessada e cai no chão, mas se senta segundos depois.
Polícia Militar informou que foi acionada para atendimento à ocorrência, mas, quando a equipe chegou ao local do acidente, os envolvidos não estavam mais lá.

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