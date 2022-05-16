Vídeo: motociclista é arremessado em acidente com carro em Aracruz

Nas imagens, é possível ver quando o carro, que seguia por uma avenida, cruza a pista para seguir por uma rua transversal. Nesse momento, o motociclista, que seguia atrás com uma mochila usada por entregadores, atinge a traseira do veículo. Com o impacto da colisão, a vítima é arremessada e cai no chão, mas se senta segundos depois.