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Três feridos

Vídeo mostra grave acidente na Rodovia das Paneleiras, na Serra

Imagens gravadas por câmeras de segurança de uma loja mostram carro parado em uma das vias por alguns segundos antes de tentar retorno proibido e ocorrer colisão com moto

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 16:49

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

18 mai 2022 às 16:49
Um vídeo mostra o momento do grave acidente que ocorreu na Rodovia das Paneleiras, na Serra, por volta das 15h de segunda-feira (16). As imagens, gravadas por câmeras de segurança de uma loja, mostram que o carro ficou parado em uma das vias por alguns segundos antes de tentar um retorno. A motocicleta vinha sentido Vitória e, no momento em que o motorista do automóvel vira à esquerda para fazer um contorno irregular, os veículos batem.
O homem que pilotava a moto ficou pendurado na porta do carro e a mãe dele que estava na garupa ficou caída no chão. O motorista do carro teve ferimentos no rosto. Todos foram socorridos pelo Samu e o motociclista saiu do local inconsciente. 
No dia do acidente, operários que trabalhavam na pista relataram à repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Segundo eles, o condutor do carro saiu da pista lateral para atravessar a rodovia e pegar o sentido contrário.
 Já uma passageira que estava de carona no veículo havia informado à reportagem que o motorista estava apenas tentando mudar de pista. 

MOTOCICLISTA EM COMA

A reportagem de A Gazeta conversou com a irmã do motociclista, filha da mulher que estava na garupa, para saber sobre o estado de saúde deles. A familiar informou que seu irmão é um motoboy de 24 anos, e disse que ele chegou ao hospital desacordado e está em coma. O jovem quebrou quatro costelas, machucou o pulmão e teve uma parada cardíaca, segundo ela. Já a mãe dela é uma promotora de vendas, de 42 anos, que quebrou o fêmur, o braço e a bacia, e está internada em um quarto do hospital.
Segundo a familiar das vítimas, na hora do acidente, o jovem e a mãe dele estavam voltando de uma clínica, onde ele foi fazer uma tomografia para acompanhamento. 

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