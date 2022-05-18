Vídeo mostra grave acidente na Rodovia das Paneleiras, na Serra

Um vídeo mostra o momento do grave acidente que ocorreu na Rodovia das Paneleiras , na Serra, por volta das 15h de segunda-feira (16). As imagens, gravadas por câmeras de segurança de uma loja, mostram que o carro ficou parado em uma das vias por alguns segundos antes de tentar um retorno. A motocicleta vinha sentido Vitória e, no momento em que o motorista do automóvel vira à esquerda para fazer um contorno irregular, os veículos batem.

O homem que pilotava a moto ficou pendurado na porta do carro e a mãe dele que estava na garupa ficou caída no chão. O motorista do carro teve ferimentos no rosto. Todos foram socorridos pelo Samu e o motociclista saiu do local inconsciente.

No dia do acidente, operários que trabalhavam na pista relataram à repórter Gabriela Ribeti, da TV Gazeta, que o motorista tentou fazer um retorno irregular. Segundo eles, o condutor do carro saiu da pista lateral para atravessar a rodovia e pegar o sentido contrário.

Já uma passageira que estava de carona no veículo havia informado à reportagem que o motorista estava apenas tentando mudar de pista.

MOTOCICLISTA EM COMA

A reportagem de A Gazeta conversou com a irmã do motociclista, filha da mulher que estava na garupa, para saber sobre o estado de saúde deles. A familiar informou que seu irmão é um motoboy de 24 anos, e disse que ele chegou ao hospital desacordado e está em coma. O jovem quebrou quatro costelas, machucou o pulmão e teve uma parada cardíaca, segundo ela. Já a mãe dela é uma promotora de vendas, de 42 anos, que quebrou o fêmur, o braço e a bacia, e está internada em um quarto do hospital.