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Norte do ES

Homem é encontrado morto com marcas de tiros dentro de casa em Linhares

Vítima foi achada por um amigo que iria visitá-la e percebeu um forte odor vindo da casa. Corpo tinha perfurações de tiros acima do peito

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 10:25

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 mai 2022 às 10:25
16ª Delegacia de Linhares
16ª Delegacia de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Um homem foi encontrado morto dentro de casa na tarde de quarta-feira (18), no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima, identificada como Adalto Laurindo, de 50 anos, tinha perfurações de tiros pelo corpo e estava já em estado de decomposição.
Um amigo de Adalto iria visitá-lo. Ele o chamou, mas não foi atendido e, então, resolveu pular o muro da casa, porque sentia um forte odor. Ao se aproximar da porta de entrada, ele percebeu que ela estava aberta. O corpo da vítima estava na cozinha, com ferimentos e bastante sangue no chão. O amigo então acionou a Polícia Militar.
A perícia foi até o local e constatou que a vítima tinha pelo menos três perfurações no lado direito acima do peito e ferimentos característicos de tentativa de defesa na mão. Os agentes encontraram dois projéteis de arma debaixo do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Segundo uma testemunha, em relato à PM, Adalto recentemente saiu da prisão, após se envolver em um crime de lesão corporal. Ainda não se sabe a motivação da morte do homem. 
Polícia Civil informou que o caso é investigado da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

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