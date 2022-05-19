Homem é encontrado morto com marcas de tiros dentro de casa em Linhares

Um homem foi encontrado morto dentro de casa na tarde de quarta-feira (18), no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A vítima, identificada como Adalto Laurindo, de 50 anos, tinha perfurações de tiros pelo corpo e estava já em estado de decomposição.
Um amigo de Adalto iria visitá-lo. Ele o chamou, mas não foi atendido e, então, resolveu pular o muro da casa, porque sentia um forte odor. Ao se aproximar da porta de entrada, ele percebeu que ela estava aberta. O corpo da vítima estava na cozinha, com ferimentos e bastante sangue no chão. O amigo então acionou a Polícia Militar.
A perícia foi até o local e constatou que a vítima tinha pelo menos três perfurações no lado direito acima do peito e ferimentos característicos de tentativa de defesa na mão. Os agentes encontraram dois projéteis de arma debaixo do cadáver. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Segundo uma testemunha, em relato à PM, Adalto recentemente saiu da prisão, após se envolver em um crime de lesão corporal. Ainda não se sabe a motivação da morte do homem.
A Polícia Civil informou que o caso é investigado da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.