Vídeo mostra assassinato de empresário na porta de casa em Guarapari

Familiares contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que Hugo estava dentro da residência quando os suspeitos chegaram de carro. Segundo a família do empresário, os criminosos bateram no portão e chamaram a vítima pelo nome, como é exibido no vídeo.

As imagens mostram que segundos depois de Hugo aparecer , atiraram contra ele. Após ser baleado, o empresário atravessa a rua e cai perto do meio-fio. O vídeo mostra ainda que os dois homens fogem em um carro de cor prata.

Hugo José Gomes, comerciante assassinado em Guarapari Crédito: Arquivo da família

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares disseram que o empresário era uma pessoa tranquila e que desconhecem qualquer tipo de desavença que o envolvesse.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que na tarde de terça-feira, militares foram acionados para irem ao bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari, verificar a informação de que um homem teria sido baleado na região. No local, a equipe foi informada por vizinhos que a vítima, de 46 anos, tinha sido socorrida por familiares e amigos para a UPA de Guarapari inconsciente. Os militares se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento, onde foram informados que o homem já estava sem vida.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até a noite de quarta-feira (18), nenhum suspeito havia sido detido.