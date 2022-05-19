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Morto a tiros

Vídeo mostra assassinato de empresário na porta de casa em Guarapari

Hugo José Gomes, de 46 anos, foi morto por volta das 15h de terça-feira (17). Imagens de câmera de segurança mostram suspeitos fugindo em um carro de cor prata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2022 às 21:50

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 21:50

Imagens de câmera de segurança na Rua Minas Gerais, no bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari, mostram o momento em que Hugo José Gomes, de 46 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa. O empresário foi morto por volta das 15h desta terça-feira (17). O vídeo foi obtido pela reportagem da TV Gazeta.
Familiares contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que Hugo estava dentro da residência quando os suspeitos chegaram de carro. Segundo a família do empresário, os criminosos bateram no portão e chamaram a vítima pelo nome, como é exibido no vídeo.
As imagens mostram que segundos depois de Hugo aparecer , atiraram contra ele. Após ser baleado, o empresário atravessa a rua e cai perto do meio-fio. O vídeo mostra ainda que os dois homens fogem em um carro de cor prata.
Hugo José Ramos, comerciante assassinado em Guarapari
Hugo José Gomes, comerciante assassinado em Guarapari Crédito: Arquivo da família
A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares disseram que o empresário era uma pessoa tranquila e que desconhecem qualquer tipo de desavença que o envolvesse.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que na tarde de terça-feira, militares foram acionados para irem ao bairro Jardim Boa Vista, em Guarapari, verificar a informação de que um homem teria sido baleado na região. No local, a equipe foi informada por vizinhos que a vítima, de 46 anos, tinha sido socorrida por familiares e amigos para a UPA de Guarapari inconsciente. Os militares se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento, onde foram informados que o homem já estava sem vida.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari e, até a noite de quarta-feira (18), nenhum suspeito havia sido detido. 

Correção

29/08/2022 - 5:37
Em versão anterior, o sobrenome da vítima foi divulgado de forma equivocada como Ramos, mas o correto é Gomes. O texto foi atualizado.

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