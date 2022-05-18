Homem é morto pelo cunhado na varanda de casa em Brejetuba

Um homem de 55 anos foi morto, na noite da última segunda-feira (16), enquanto estava jantando na varanda de casa, no distrito de São Jorge, localizado no município de Brejetuba , na região do Caparaó Capixaba. O suspeito é cunhado da vítima, que confessou o crime.

Durante a ação da polícia, também foram apreendidos 12 munições de calibre 7.65mm e um carregador de pistola Crédito: Divulgação | PMES

Policiais militares da Força Tática do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados para atender a ocorrência. A esposa da vítima relatou aos policiais que o homem que havia acabado de sair do serviço e estava jantando com o marido na varanda de casa quando o homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo.

A mulher também contou que o suspeito se parecia muito com o irmão dela, de 36 anos. Segundo ela, ele tinha desavenças de longa data com o marido dela, o que poderia ter motivado o homicídio. “Com essas informações, os militares iniciaram as buscas pelo acusado e foram informados de que ele estaria em sua residência, onde o suspeito foi encontrado e atendeu aos policiais”, informou a Polícia Militar

No local, a polícia explicou ao homem que ele era o principal suspeito do homicídio e lhe fizeram algumas perguntas. “O suspeito entrou em contradição diversas vezes ao ser questionado sobre onde ele estava no momento do crime, e foi conduzido até a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante ”, disse a PM.

CONFISSÃO

De acordo com a corporação, o suspeito confessou ser o autor do homicídio na delegacia e também falou que a arma de fogo usada no crime foi entregue a um colega, dentro de uma sacola.

Após a confissão, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem indicado pelo suspeito, que entregou o objeto aos militares. “Ele explicou que não sabia que a sacola entregue por seu colega continha uma arma de fogo, pedindo para ir até a delegacia para prestar esclarecimentos”, pronunciou a PM.

A polícia também apreendeu 12 munições de calibre 7.65 mm, um carregador de pistola e um aparelho celular pertencente ao suspeito. Todo o material e os suspeitos foram levados para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem de 36 anos foi conduzido à 11ª Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele se encontra preso no Centro de Triagem de Viana