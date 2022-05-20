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Vila Velha

Dupla rouba bicicleta e é perseguida a cavalo na Praia da Costa

Um dos suspeitos foi levado para a delegacia, onde um adolescente, de 16 anos, o reconheceu e disse ter tido a bicicleta roubada por ele momentos antes

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 08:47

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

20 mai 2022 às 08:47
Cavalaria da Polícia Militar reforça patrulhamento em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar recuperou três bicicletas roubadas após desconfiar de uma cena suspeita e iniciar uma perseguição a cavalo na Praia da Costa, em Vila Velha, na Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (19). Conforme apurado pela repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, os equipamentos foram roubados por dois indivíduos. Cada um estava em uma bicicleta, empurrando a terceira. 
A cavalaria da Polícia Militar realizava um patrulhamento na região da Praia da Costa, quando os militares perceberam os dois homens passando e estranharam a movimentação, abordando os suspeitos. 
Os policiais pediram para os suspeitos pararem, mas eles largaram a terceira bicicleta e começaram a fugir nas que estavam. Os militares então começaram a perseguição com cavalos e acionaram outros colegas de viaturas da região.
Os criminosos então largaram as bicicletas em que estavam e empenharam fuga a pé. Um deles, de 20 anos, acabou preso após entrar em uma obra para se esconder, se machucar e ser localizado. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que as bicicletas em que eles estavam e a terceira abandonada eram roubadas. O outro suspeito conseguiu fugir. 
Na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, um adolescente de 16 anos reconheceu o homem de 20 anos, informando que o suspeito havia roubado a bicicleta dele pouco antes, enquanto ele estava parado, mexendo na corrente do veículo. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Dupla rouba bicicleta e é perseguida a cavalo na Praia da Costa

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