Dupla rouba bicicleta e é perseguida a cavalo na Praia da Costa

Cavalaria da Polícia Militar reforça patrulhamento em Vila Velha, na Grande Vitória Crédito: Polícia Militar

TV Gazeta, os equipamentos foram roubados por dois indivíduos. Cada um estava em uma bicicleta, empurrando a terceira. Polícia Militar recuperou três bicicletas roubadas após desconfiar de uma cena suspeita e iniciar uma perseguição a cavalo na Praia da Costa , em Vila Velha , na Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (19). Conforme apurado pela repórter Daniela Carla, da, os equipamentos foram roubados por dois indivíduos. Cada um estava em uma bicicleta, empurrando a terceira.

A cavalaria da Polícia Militar realizava um patrulhamento na região da Praia da Costa, quando os militares perceberam os dois homens passando e estranharam a movimentação, abordando os suspeitos.

Os policiais pediram para os suspeitos pararem, mas eles largaram a terceira bicicleta e começaram a fugir nas que estavam. Os militares então começaram a perseguição com cavalos e acionaram outros colegas de viaturas da região.

Os criminosos então largaram as bicicletas em que estavam e empenharam fuga a pé. Um deles, de 20 anos, acabou preso após entrar em uma obra para se esconder, se machucar e ser localizado. Segundo a Polícia Militar, ele confessou que as bicicletas em que eles estavam e a terceira abandonada eram roubadas. O outro suspeito conseguiu fugir.

Na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, um adolescente de 16 anos reconheceu o homem de 20 anos, informando que o suspeito havia roubado a bicicleta dele pouco antes, enquanto ele estava parado, mexendo na corrente do veículo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado em flagrante pelo crime de roubo e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).