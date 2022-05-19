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Duas vítimas

Homem de 72 anos é preso suspeito de estuprar meninas em Nova Venécia

Vítimas são uma criança de 5 anos, filha de uma vizinha do suspeito, e a enteada dele, que tinha 12 anos na época do crime. Prisão ocorreu nesta quinta-feira (19), em São Mateus

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 17:28

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 mai 2022 às 17:28
Um homem de 72 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19) em São Mateus, no Norte do Estado, suspeito de estupro de vulnerável contra a filha de uma vizinha, uma criança de 5 anos, e a enteada dele, que tinha 12 anos quando o crime ocorreu. Segundo a Polícia Civil, os crimes aconteceram em Nova Venécia.
De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita há cerca de 20 dias e, quando o abuso contra a menina de 5 anos ocorreu, a criança estava sob os cuidados da esposa do suspeito enquanto os pais dela trabalhavam. Durante as investigações, a equipe da Delegacia Regional de Nova Venécia chegou à outra vítima, enteada do homem.
“Os pais dessa criança (de 5 anos) nos procuraram alegando que a filha deles disse que o homem havia colocado o dedo na genitália dela. Iniciamos as investigações e tomamos conhecimento de outro caso envolvendo o homem, desta vez, contra uma adolescente que, na época, tinha 12 anos e que hoje já é maior de idade. Ela nos confirmou o abuso”, disse o titular da Delegacia Regional de Nova Venécia, delegado Douglas Sperandio.
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia
Crime foi investigado pela Delegacia de Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Com as denúncias, o delegado pediu pela prisão preventiva do suspeito. O homem foi levado para a Delegacia de Nova Venécia, onde foi realizado o cumprimento do mandado de prisão.
Na delegacia, o homem de 72 anos negou a autoria do crime. A Polícia Civil informou que ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

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