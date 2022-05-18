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No meio da rua

Homem agride mulher grávida e acaba preso em Vila Velha

Vítima relatou que o companheiro se irritou por ela ter demorado em uma loja de chocolates; Alecsandro Gomes do Nascimento, de 18 anos, foi autuado em flagrante

Publicado em 18 de Maio de 2022 às 18:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 mai 2022 às 18:18
Grávida de um mês, uma mulher de 22 anos foi agredida pelo companheiro na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Normília da Cunha, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. De acordo com a vítima, ela apanhou porque demorou em uma loja de chocolates. O agressor – Alecsandro Gomes do Nascimento, de 18 anos – acabou preso em flagrante.
Em entrevista ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, a jovem contou que foi empurrada duas vezes no meio da rua. "Eu demorei na loja e ele achou que eu estava 'fazendo hora' com a cara dele. Na primeira vez, ele me empurrou e eu fiquei calada. Na segunda, moradores viram e chamaram a polícia", disse.
Diante das agressões, pessoas procuraram o policial civil Cláudio Bobbio, que trabalhava na região. "Estava cumprindo mandados de intimação, quando fui informado que o cidadão estava espancando a mulher. Perguntei se ela queria representar contra ele, ela disse que sim e dei a voz de prisão", esclareceu.
Segundo a vítima, o casal vive junto há dois anos. No entanto, a relação sempre foi marcada por brigas e agressões. Há menos de uma semana, por exemplo, o companheiro teria dado socos no rosto dela por ciúmes. Em outra oportunidade, ela teria desmaiado também devido à ação de Alecsandro.
"Na ocasião, ele me pediu para fazer alguma coisa e eu pedi para ele esperar. Então, ele se irritou, pegou no meu pescoço e bateu a minha cabeça na parede. Com o impacto, eu desmaiei e acordei já na cama", lembrou a vítima que, agora, quer ver o companheiro atrás das grades.
"Quero que ele fiquei preso e me deixe em paz. Ele me prendia dentro de casa, eu não podia ter contato com ninguém, não podia trabalhar. Ele não me deixava usar roupa curta nem batom. Quero viver a minha vida"
X. - Jovem agredida, que não quis ser indetificada
Em nota, a Polícia Civil afirmou que tanto a vítima quanto o agressor foram conduzidos ao Plantão Especializado da Mulher (PEM) nesta quarta-feira (18). No local, o suspeito de 18 anos foi autuado em flagrante pelo crime de "vias de fato" e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

NA SERRA, OUTRA GRÁVIDA AGREDIDA

Também nesta quarta-feira (18), mas ainda de madrugada, outra grávida foi agredida. De acordo com a vítima, ela levou socos, pauladas e coronhadas do ex-marido no bairro José de Anchieta, na Serra. As agressões duraram cerca de 1 hora e aconteceram enquanto a jovem de 19 anos estava com a filha no colo.
O agressor foi identificado como Breno Nascimento da Silva, de 22 anos, e acabou detido na casa de uma amiga. Ainda segundo a vítima, o relacionamento violento durou cerca de três anos. Há duas semanas, ela optou pelo término, mas o homem não aceitava o fim da relação nem saía da casa dela.
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