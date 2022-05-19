Tio é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinhas em Jaguaré

Um homem de 64 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas sobrinhas dele, de 11 e 17 anos, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo . As meninas contaram para a mãe delas que os abusos ocorreram durante três anos, e a mulher procurou a Polícia Civil . A prisão ocorreu nesta quarta-feira (18) durante a Operação Infância Segura, que prendeu também, no município, um indivíduo de 32 anos, suspeito de estuprar uma menina de 13 anos.

Após mãe das vítimas denunciar os abusos, a equipe da Delegacia de Polícia de Jaguaré foi até a casa do homem, na Zona Rural do município, e efetuou a prisão. O nome da localidade onde o suspeito foi preso não está sendo divulgado para preservar as vítimas.

“A declarante relatou que as filhas contaram para ela dos abusos, que aconteciam durante cerca de três anos e que ocorriam quando as meninas iam para a casa do tio visitá-lo”, informou a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché.

Equipe da Delegacia de Jaguaré prendeu dois suspeitos durante a Operação Infância Segura Crédito: Divulgação | PCES

OUTRO PRESO

Ainda durante a Operação Infância Segura, os policiais foram até outra localidade, também em Jaguaré, onde identificaram e localizaram homem de 32 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de uma adolescente de 13 anos no dia 12 de dezembro de 2019, em uma estrada rural do município.