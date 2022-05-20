Barbearia é assaltada e dono luta com ladrão em Vila Velha

Barbearia foi assaltada em Itapuã, em Vila Velha Crédito: Rafael Zambe

Uma barbearia foi assaltada, na noite desta quinta-feira (19), em Vila Velha , na Grande Vitória . O dono do estabelecimento chegou a lutar com o ladrão no momento do crime e acabou ferido. A barbearia fica na Avenida Fortaleza, uma das mais movimentadas do bairro Itapuã. Segundo a Polícia Militar , na fuga, o criminoso deixou para trás uma réplica de arma, que foi usada por ele para bater no dono da barbearia.

A vítima, de 55 anos, falou com a reportagem sem ser identificada. "Ele me deu uma coronhada com o simulacro na testa. Começou a sangrar, minha vista embaçou um pouco e ele conseguiu fugir com minha pochete com documentos", disse o dono da barbearia.

Imagens de videomonitoramento mostram o ladrão de bicicleta rondando a barbearia antes de cometer o crime. Em seguida ele aparece em outra calçada, entrando no local do assalto.

O ladrão fingiu ser um cliente e chegou a perguntar o preço do corte de cabelo. Na sequência, anunciou o assalto. A vítima percebeu que a arma era falsa e começou a brigar com o criminoso. "Eu falei o valor do corte para ele, ele sentou do meu lado, sacou uma arma que era uma arma falsa e falou que era um assalto. Só que, quando ele encostou a arma, ouvi barulho de plástico e tive certeza que era um simulacro. Aí eu reagi", contou a vítima.

Após a agressão, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O dono da barbearia teve que levar cinco pontos na testa.

Ele disse que está assustado e com medo de voltar a trabalhar. "Quero ver amanhã como vai ser. Quando uma pessoa estranha entrar na barbearia, vou ficar receoso. Dá medo", falou a vítima.