Com golaço, capixaba se torna o mais jovem a marcar pelo Galo na Libertadores

Savinho comemora gol marcado pelo Galo contra o Del Valle nesta quinta (19) Crédito: Pedro Souza / Atletico

O capixaba Savinho fez um golaço na vitória do Atlético-MG sobre o Independiente del Valle, do Equador, por 3 a 1, e se tornou o atleta mais jovem da história do Galo a marcar na Libertadores. Com a conquista dos três pontos na noite desta quinta-feira (19) no Mineirão, o time mineiro carimbou a vaga nas oitavas de final da competição.

O Atlético construiu o placar com dois gols de Hulk , que também está próximo de uma marca histórica. O artilheiro chegou aos dez tentos na Libertadores e está a apenas um de igualar Jô, maior artilheiro com a camisa do Galo na competição, que fez 11 gols em duas edições (2013 e 2014).

O Del Valle diminuiu com Vargas e esboçou uma reação, mas aí brilhou a estrela do capixaba. Savinho entrou na partida aos 35 minutos do segundo tempo, no lugar de Ademir e, aos 50, cravou o nome na história do time. Ele recebeu passe na ponta direita da grande área, deixou o zagueiro perdido com um lindo corte e acertou um chutaço no ângulo.

DE VILA VELHA PARA O MUNDO

Ainda bem que o garoto Savinho já tem 18 anos. Esse gol foi só para os maiores de idade... QUE DEFINIÇÃO, CRIA! ?⚽ pic.twitter.com/soM8Pn3fiy — Atlético (@Atletico) May 20, 2022

Savinho foi vendido para o Grupo City, conglomerado que administra o poderoso Manchester City, da Inglaterra, entre outras equipes. O valor da transação foi de 6,5 milhões de euros, cerca de R$ 34 milhões na cotação atual, e o capixaba embarca para a Europa em julho deste ano.

MAIS HISTÓRIA: GALO TEM MAIOR SEQUÊNCIA INVICTA DA LIBERTADORES

O Atlético-MG também entrou para a história da Libertadores na partida desta quinta-feira. Com a vitória sobre o Del Valle, o time chegou a 18 jogos invicto na competição, maior sequência sem derrotas da história.

? O recorde é nosso!



Com a grande vitória de hoje, o #Galo completou 18 jogos sem perder na Libertadores. É a maior sequência invicta da história da Copa! ? pic.twitter.com/ppM0v3Jax1 — Atlético (@Atletico) May 20, 2022